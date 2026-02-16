Суд приговорил отставного контр-адмирала к 4,5 года за хищение 592 млн рублей, выделенных на ремонт ЗРК, но тут же освободил из-за болезни

Московский гарнизонный военный суд признал контр-адмирала в отставке Николая Коваленко виновным в хищении и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии, а также штрафу в 500 тысяч рублей. Как передает ТАСС, судья также постановил освободить его «от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни».

По версии обвинения, Коваленко причастен к хищению средств Минобороны России в размере 592 млн рублей. Эти деньги были выделены на госконтракты по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов. Контракты заключили с Саратовским радиоприборным заводом, компанией «Союз-М» и заводом «Электроприбор». Как утверждает следствие, вместо отремонтированных ЗИП компании поставляли непригодные, которые были куплены еще в 2012 году в Украине за 40 млн рублей.

По этому делу также осуждены и приговорены к разным срокам в колонии общего режима:

бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ РФ, капитан 1-го ранга запаса Василий Витченко (3,5 года, штраф 400 тысяч рублей, лишен звания);

бывший консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта», капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий (3 года, штраф 400 тысяч рублей);

экс-глава компании «Союз-М» Замир Ахмедов (4 года, штраф 500 тысяч рублей);

экс-руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев (8 лет, штраф 800 тысяч рублей);

бывший директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев (3 года, штраф 500 тысяч рублей);

начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитан 1-го ранга запаса Вадим Мовчан (5,5 года, штраф в размере 500 тысяч рублей, лишен воинского звания).

Все осужденные, кроме Коваленко, были взяты под стражу в зале суда. Суд отказал в удовлетворении гражданского иска Минобороны.

В декабре прошлого года прокурор попросил приговорить Николая Коваленко к 6 годам колонии общего режима, штрафу в размере 600 тысяч рублей, а также лишить его воинского звания контр-адмирал в отставке. В то же время прокурор попросил освободить подсудимого от отбывания наказания в колонии.

