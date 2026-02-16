Хабиб Нурмагомедов вышел из всех активов в России — Mash

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вышел из всех российских активов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.



В ОАЭ спортсмен зарабатывает около $46 млн ежегодно, пишет Мash со ссылкой на реестры. Нурмагомедов запустил сеть спортзалов KHABIB GYM с прибылью до $6 млн в год за счет роялти и приобрел Gorilla FC за $1 млн, переименовав его в EAGLE FC.



В июле 2024 года ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей и закрыла несколько его компаний. Также судебные приставы арестовали имущество спортсмена на 79 млн рублей.



По сообщению Telegram-каналов, проблемы возникли из-за нарушений в налоговой отчетности. В августе 2024 года боец закрыл долги перед налоговой и продолжил выходить из российских активов.



По данным «Mash на спорте» c 2021 года боец покинул «Благотворительный фонд имени Хабиба», фонд «Развития образования, спорта и социальных инициатив», турагентство «Хикмит Травел», бренд одежды «Сильди» и провайдер «Первый мобильный».



Спортивный клуб Eagles он передал бизнесмену Зиявудину Магомедову, осужденному в 2018 году за хищение 2,5 млрд рублей и создание ОПГ.

В конце июня 2024 года в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале пришли силовики для «оперативно-разыскных мероприятий». Там тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров, который был в числе боевиков, совершивших 23 июня нападения на Дербент и Махачкалу.



Нурмагомедов попросил не считать террориста воспитанником школы, но признал, что тот занимался в ней: «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, и это время... Даже полгода не прошло».

