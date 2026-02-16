Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинения в отмывании денег

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации. Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Галущенко был задержан накануне при попытке покинуть страну.

По версии следствия, участники преступной организации в феврале 2021 года зарегистрировали фонд на острове Ангилья. Фонд должен был «привлечь около $100 млн „инвестиций“», утверждается в сообщении САП.

Среди инвесторов ведомство называет в том числе семью Галущенко. Чтобы скрыть его участие, была создана цепочка компаний, а бенефициарами выступили его бывшая супруга и четверо детей. Компании стали покупать акции фонда, а участники преступной организации в интересах Галущенко перечисляли средства на счета фонда, которые были открыты в швейцарских банках.

На счета, которыми распоряжалась семья бывшего министра, таким образом перечислили около $7,4 млн. Еще около 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро семья получила наличными или переводом на счета в Швейцарии. Часть средств пошла на оплату обучения в «престижных заведениях Швейцарии» и была размещена на счетах бывшей жены. Еще часть положили на депозит, с которого семья Галущенко получала дополнительный доход.

Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики с апреля 2021-го по июль 2025 года. Затем он занял пост министра юстиции, с которого был уволен 19 ноября, поскольку его имя фигурировало в материалах дела о хищениях в энергетической сфере. Накануне детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках операции «Мидас» задержали бывшего министра энергетики при попытке пересечь государственную границу.

