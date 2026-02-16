Улицу в честь «героев — бойцов зарубежной военной операции» открыли в Пхеньяне

Членам семей павших бойцов передали ордера на квартиры в новых домах. На открытии улицы присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он пообщался с родственниками погибших и выступил с речью.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил чувство нахлынувшего волнения от наступления знаменательного дня, когда в отражение горячего желания Родины-матери улица Сэбёр запечатлевается как новый адрес в нашей столице, и сказал, что завершение строительства улицы с названием „Сэбёр“, которое уже нашло свое место в глубине сердца у всех как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, символизирующую величие корейского народа и защитившую священное достоинство и честь», — говорится в сообщении ЦТАК.

По данным НАТО, в 2024 году Ким Чен Ын направил в Россию для участия в боях в Курской области 11 тысяч солдат; 1,5 тысячи из них погибли, еще 3,5 тысячи были ранены. В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии двух северокорейских военнослужащих, взятых в плен на курском направлении, что стало первым официальным доказательством отправки корейских солдат на российско-украинскую войну.

Еще в октябре 2024 года Северная Корея начала строительство музея в честь военных, погибших в Курской области. Северокорейский лидер в своей речи тогда назвал будущий музей «священным местом, посвященным бессмертию настоящих патриотов», и подчеркнул, что войска КНДР «помогли России достичь решающей победы» в борьбе с «дьявольскими неонацистскими захватчиками».

