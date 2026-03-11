1. Принимайте душ не более 5 минут. В среднем люди принимают душ 9 минут. Принимая душ 5 минут, вы можете сэкономить до €70 в год.

• Используйте таймер или кухонный таймер.

Проветривайте ванную комнату в течение 15 минут после душа. Это сэкономит еще больше.

2. Используйте водосберегающую душевую лейку. Использование водосберегающей душевой лейки может быстро сэкономить вам €25, если вы

принимаете душ 5 минут.

3. Закрывайте двери. Это сохранит тепло в комнате, в которой вы находитесь. Это сэкономит вам около €50 на расходах на электроэнергию.

4. Уменьшите температуру отопления на 1°C. Дополнительный кардиган или одеяло на диване создадут комфорт. И вы сэкономите деньги. Сколько? Это варьируется в зависимости от дома.

5. Уменьшите температуру отопления на час до ночного режима. Тепло часто держится достаточно долго, что позволит сэкономить €20.

Проветривайте комнату в течение 15 минут утром, а затем увеличьте температуру отопления. Сухой воздух нагревается быстрее, что позволяет сэкономить еще больше.

6. Щетки для защиты от сквозняков у межкомнатных дверей. Установите щетки для защиты от сквозняков у межкомнатных дверей, чтобы предотвратить отвод тепла из гостиной. Щетка предотвращает сквозняки, но при этом обеспечивает вентиляцию. Это позволяет сэкономить на расходах на отопление.

7. Стирайте при 30°C как можно чаще. Иногда необходима температура 60°C, но большинство вещей хорошо отстирываются при 30°C. Стирка двух партий белья в неделю при 30°C позволит сэкономить €20.

8. Развешивайте белье. Развешивайте две партии белья в неделю и не сушите их в сушилке. Это позволит сэкономить €50. Если вы развешиваете белье в помещении, не забудьте обеспечить надлежащую вентиляцию.

9. Используйте фольгу для радиаторов. Разместите ее на обратной стороне нагревательных пластин. Она лучше сохраняет открытое тепло и,

следовательно, снижает потребление энергии. Комнаты нагреваются быстрее и дольше поддерживают нужную температуру.

10. Дополнительные советы по экономии энергии и денег. Хотите тоже экономить энергию и вам нужна консультация и помощь? Ваш муниципалитет или консультанты по энергосбережению в Energiebank Rotterdam с удовольствием вам помогут.

Вот только к «энергооскоплению Брюсселя», под которым Захарова, очевидно, подразумевает отказ от российских энергоносителей, и тем более к американо-израильской операции в Иране эти советы никакого отношения не имеют. Советы, опубликованные на сайте Energiebank, разработаны в рамках кампании по борьбе с «энергетической бедностью», проводившейся в Нидерландах в 2021 году.



Амстердамский университет прикладных наук в октябре 2021 года на основе статистических данных пришел к выводу, что в «энергетической бедности» (положение, когда на энергию затрачивается больше 10% доходов) живут более полумиллиона нидерландских домохозяйств. Основными причинами названы низкая энергоэффективность домов и нерациональное поведение жильцов, бесполезно расходующих энергию. Организация разработала рекомендации по экономии энергии, и именно на основе этих рекомендаций сформулированы советы, привлекшие внимание Захаровой.

Суммы возможной экономии в рекомендациях Energiebank рассчитаны исходя из цен 2021 года. В частности, на сайте нидерландской некоммерческой организации Milieu Centraal в 2021 году был опубликован такой совет:

«Сокращение времени принятия душа — это простой способ значительно уменьшить воздействие на окружающую среду. Просто посмотрите, сколько времени вы принимаете душ: среднее время принятия душа составляет 9 минут. Среднестатистическое домохозяйство, которое всегда будет принимать душ 5 минут вместо 9, сэкономит более 15 000 литров горячей воды и 60 м³ газа в год (в общей сложности €70, исходя из цен 2021 года)».

Так что рекомендации, над которыми пытается иронизировать Захарова, не имеют никакого отношения к сегодняшней политической ситуации, они связаны с достаточно давно существующей европейской политикой энергоэффективности.

