Сказке конец: как английский принц превратился в жабу

Британская монархия переживает небывалый кризис. Полиция арестовала родного брата короля Карла III Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, до недавнего времени известного как герцог Йоркский. Его подозревают в совершении серьезных должностных преступлений, теоретически чреватых тюремным заключением — вплоть до пожизненного срока. И хотя 11 часов спустя арестованного освободили даже без залога, следствие продолжается и нельзя исключить, что дело дойдет до суда. Британское общество пребывает в состоянии глубокого шока.
Причины скандала обозреватели ищут в личных качествах бывшего принца. Вспоминают, например, что в юном возрасте он имел обыкновение издеваться над лакеями и грубо их дразнить. Один из них не выдержал унижения и ударил мальчика по лицу. Слуга был уверен в том, что за этот поступок его как минимум уволят, а то и отправят за решетку, и пошел каяться в содеянном к королеве. Но та его не наказала и даже отказалась принять заявление об отставке, заявив, что, судя по всему, ее средний сын заслужил пощечину.
Британские газеты считают этот эпизод весьма показательным. Произошедшее, по их мнению, хорошо характеризует Елизавету Вторую и крайне плохо — бывшего принца. Припоминают ему и множество проявлений надменности, самовлюбленности, грубости и крайнего эгоизма человека, уверенного в своей вседозволенности и незыблемости привилегированного положения.
Мамин любимчик
В детстве представления Эндрю о веселье включали в себя не совсем безобидные шалости. Например, он забирался на крышу Букингемского дворца и передвигал телевизионные антенны, чтобы лишить мать возможности смотреть ее любимые скачки. Подсыпал ей в постель раздражающий кожу порошок. И старался сконфузить бабушку — королеву-мать — подкладывая ей на сидение кресла аппарат, имитирующий громкий неприличный звук. Эндрю был избалован и испорчен с самого детства, считают журналисты.
Юный красавчик принц Эндрю рядом с братом — будущим королем Карлом III
Почему? Всё дело во внешности, полагают некоторые. Он был хорош собой, как кинозвезда, возможно, с оттенком некоторой зависти, говаривал его брат. Действительно, гены сложились так, что он оказался единственным красавцем среди королевичей. Он пользовался неизменным успехом у противоположного пола, и это еще более портило его.
Сотрудники аппарата королевской семьи прозвали его Randy Andy — то есть, «сексуально озабоченный, всегда готовый заняться любовью».
Королева была слишком занята, чтобы его воспитывать, но он считался ее любимцем, и это само по себе заставляло окружающих терпеть его выходки и беспардонный эгоизм. Отец, принц Филипп, иногда не выдерживал. Как-то в сердцах сказал сыну: «Вынь, наконец, палец изо рта, пора повзрослеть».
Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы, однажды не выдержал и в сердцах сказал сыну: «Вынь, наконец, палец изо рта, пора повзрослеть!»
Характер Эндрю являл собой странную смесь инфантилизма и избалованной, чувственной пресыщенности. До последнего времени в его спальне «обитали» 72 плюшевых медвежонка, располагавшихся в строгой последовательности. Два самых любимых медвежонка восседали на маленьких тронах по обе стороны кровати. Следить за их состоянием и чистотой входило в обязанности горничной, которой здорово доставалось, если порядок казался принцу хоть в малой степени нарушен.
Этот великовозрастный ребенок на каждом шагу демонстрировал высокомерие и распущенность. В школе не блистал, «оксфордов не кончал», но прошел подготовку офицера ВМС в Королевском военно-морском колледже Британии в Дартмуте. При этом изображал из себя всезнайку, перед мнением которого должны были склоняться окружающие.
Грубил подчиненным. В бытность специальным представителем Великобритании по внешней торговле изводил коллег, требуя постоянного оказания знаков почтения. Если, занятые серьезным обсуждением, они не замечали его появления, он громко требовал: «Давайте попробуем сделать это снова». После чего выходил из комнаты, потом входил обратно, рассчитывая, что все почтительно встанут. И все, разумеется, покорно вставали. Но за глаза отзывались о нем в высшей степени презрительно, прозвав «Его клоунским высочеством».
Бывший принц посчитал совершенно нормальным делом, когда кто-то из гостей преподнес его дочери свадебный подарок в размере 750 тысяч фунтов. Или когда казахстанский олигарх предложил купить его дом за сумму, превышающую рыночную стоимость на три миллиона фунтов. Взятка? Конечно, нет! Он же герцог, прекрасный принц, любимец королевы, все вокруг должны его обожать и баловать, это же само собой разумеется.
Попытка выкарабкаться
Этот кокон дал трещину, когда обнаружилась тесная дружба принца с американцем Джеффри Эпштейном — мультимиллионером, мастером сомнительных финансовых операций и к тому же педофилом и поставщиком юных, в том числе несовершеннолетних, девушек для услаждения великих мира сего. Вскоре после того, как американец был впервые официально обвинен в сексуальных преступлениях, в 2011 году Эндрю выразил ему свою солидарность, написав в электронной почте: «Мы в этом деле вместе и вместе должны выкарабкаться».
Затем последовали новые обвинения, новый арест, и в конце концов Эпштейн погиб в тюрьме (по официальный версии, это было самоубийство). Одна из его жертв, Вирджиния Робертс (в замужестве Джуффре), обвинила принца в том, что в 17-летнем возрасте ее присылали к нему «для забав» в Лондон, и там Эндрю ее изнасиловал.
Принц Эндрю в обнимку с Вирджинией Робертс (Джуффре), впоследствии обвинившей его в изнасиловании
Принц решительно опровергал эти обвинения. Фотографию, на которой он был изображен обнимающим Вирджинию, он объявил фальшивкой.
В какой-то момент в 2019 году Эндрю согласился дать большое интервью вечерней телепередаче Би-би-си Newsnight. Он был уверен: журналисты склонятся перед авторитетом монархии и будут почтительно внимать каждому слову, помогут ему реабилитироваться.
Но получилось всё наоборот: ведущая Эмили Мейтлис вела интервью безупречно вежливо, но упорно задавала неудобные вопросы и дала принцу, что называется, утопить себя самому. Подавляющему большинству зрителей он показался неискренним, чрезвычайно высокомерным, не сумевшим толком ничего опровергнуть. Оправдывался он нелепо и совершенно неубедительно, пытаясь попутно как-то подлатать и репутацию своего друга Эпштейна. При этом еще и эмпатии никакой не продемонстрировал, не потрудился выразить хотя бы какое-то подобие сочувствия юным жертвам сексуального насилия.
Журналисты дружно назвали интервью полнейшей катастрофой. Реакция общественного мнения была бурной и почти единодушно возмущенной. Настолько, что Елизавета Вторая вынуждена была вмешаться — она отстранила Эндрю от всех его обязанностей как члена королевской семьи. Но что дело дойдет до лишения ее среднего сына всех титулов, а затем даже до ареста и серьезного полицейского расследования — такое она вряд ли могла себе представить.
«Счастье, что королева не дожила до такого позора», — эта мысль звучит рефреном и в газетах, и в соцсетях. Но недавно доселе безупречная репутация королевы тоже пострадала. Многие ставят ей в упрек решение «откупиться» от Вирджинии Джуффре. В 2022 году ей выплатили огромную сумму (по некоторым сведениям, 12 млн фунтов). Это произошло по внесудебному соглашению после того, как та подала иск к Эндрю. Общественность увидела в этом косвенное признание его вины. И к тому же, с какой стати, говорят многие, Британия должна так много тратить, чтобы покрывать грехи самодовольного королевича, ничего, собственно, для своей страны не сделавшего, а лишь опозорившего монархию, а значит, и королевство?
Брат на брата
Так называемые файлы Эпштейна, опубликованные в США, показали, что бывший принц был еще теснее связан с финансистом-педофилом, чем это считалось до сих пор. Но стало известно и другое — что Эндрю передавал своему другу конфиденциальную информацию, которую он получал в качестве торгового эмиссара и не имел права разглашать. В частности, речь идет об анализе инвестиционных возможностей в некоторых азиатских странах, что могло дать шанс Эпштейну эту информацию продать.
Именно это послужило основанием подозревать принца в служебном преступлении и именно за это ему еще, возможно, предстоит отвечать перед судом. Но прежде, чем это произойдет, королевская прокуратура должна оценить убедительность имеющихся доказательств его вины. Если же дело до этого всё же дойдет, то, согласно исторической традиции, обвинение будет предъявлено от имени монарха. Король Чарльз против Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, против собственного родного брата. Звучит абсурдно. Но что касается суда общественного мнения, то Эндрю в любом случае уже осужден — полностью и бесповоротно.
Для того, чтобы британская монархия могла продолжать играть свою роль почти священного института, объединяющего нацию и олицетворяющего ее ценности и достоинство, короли, королевы, да и принцы обязаны соответствовать достаточно высоким стандартам: они должны считаться людьми порядочными, в высшей степени добросовестными, преданными идее служения стране и своему народу.
На протяжении столетий, начиная со времен королевы Виктории, Британии везло с монархами. В 1936 году случилась небольшая осечка: Эдуард Восьмой был поклонником нацистов и вообще человеком, совершенно не подходящим для роли морального лидера. Кроме того, он женился на разведенной американке Уоллис Симпсон. В итоге его царствие продлилось менее года, затем он отрекся от престола в пользу своего брата, отца Елизаветы Второй, правившего под именем Георга Шестого.
Тот справедливо считался скромным, преисполненным чувства долга человеком, чуть ли не образцовым монархом, пользовавшимся огромным уважением. Эту традицию продолжила и его дочь.
Мысль о том, что такой человек, как Эндрю, пусть сугубо теоретически (если бы у Чарльза не было детей, например), мог бы оказаться на престоле, приводит британцев в ужас и даже подрывает веру в правильность нынешнего государственного устройства.
Принц Эндрю в карете вместе с матерью, королевой Елизаветой II
Сейчас бывший принц формально занимает восьмую строчку в списке престолонаследия, и правительство с парламентом рассматривают возможность лишить его и этой позиции.
Королю, уже два года борющемуся с раком, необходимо создать максимальную дистанцию между троном и опозоренным братом, отделить от него королевскую семью, чтобы он не ассоциировался с монархией. В день, когда Эндрю был арестован, Чарльз выпустил официальное заявление, в котором, с одной стороны, выразил «глубокую обеспокоенность», а с другой, что было гораздо важнее, подчеркнул необходимость строжайшего соблюдения закона.
В этом же духе тут же высказался и премьер-министр Кир Стармер. «Никто не может стоять выше закона», — заявил он.
Угроза для монархии
Явное большинство британцев (79%) одобряет действия властей и лично короля. Правда, многие (29%) считают, что двор должен был начать действовать гораздо раньше — быстрее и более решительно дистанцироваться от «гнилого яблока» (a bad apple; русский эквивалент — «паршивая овца»).
Любопытно, что инициатором расследования дела бывшего принца выступила организация «Республика», много лет ведущая кампанию за отказ от монархического устройства. Для них происходящее — большая победа, важный шаг на пути к дискредитации королевской семьи, а значит, возможно, и изменению государственного устройства.
Большинство британцев (79%) одобряет действия властей и лично короля
Тем не менее пока трудно представить, как в долгосрочном плане скандал отразится на поддержке монархии. Последние опросы показывают, что 61% британцев по-прежнему считают себя монархистами, в то время, как 24% предпочли бы жить в республике. Это в среднем, но среди молодежи (от 18 до 24 лет) цифры другие: 31% выступают за республику, а не слишком значительное большинство (41%) — за сохранение монархии. Нельзя исключить, что это соотношение изменится (и вряд ли в пользу короля и его семьи) в результате нынешнего скандала.
Еще какое-то количество готово осудить Маунтбаттена-Виндзора, но им кажется, что размах кампании против него принял чрезмерные формы. Мало кто в Великобритании знает поэзию Евгения Евтушенко, но эти люди, наверное, подписались бы под его знаменитыми строками: «И если сотня, воя оголтело, кого-то бьет, пусть даже и за дело, сто первым я не буду никогда». И наконец, лишь явное меньшинство — примерно 3% опрошенных — выступают в защиту Эндрю, полагая меры властей против него вредными для стабильности страны.