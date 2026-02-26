Сказке конец: как английский принц превратился в жабу

Принц решительно опровергал эти обвинения. Фотографию, на которой он был изображен обнимающим Вирджинию, он объявил фальшивкой.

В какой-то момент в 2019 году Эндрю согласился дать большое интервью вечерней телепередаче Би-би-си Newsnight. Он был уверен: журналисты склонятся перед авторитетом монархии и будут почтительно внимать каждому слову, помогут ему реабилитироваться.

Но получилось всё наоборот: ведущая Эмили Мейтлис вела интервью безупречно вежливо, но упорно задавала неудобные вопросы и дала принцу, что называется, утопить себя самому. Подавляющему большинству зрителей он показался неискренним, чрезвычайно высокомерным, не сумевшим толком ничего опровергнуть. Оправдывался он нелепо и совершенно неубедительно, пытаясь попутно как-то подлатать и репутацию своего друга Эпштейна. При этом еще и эмпатии никакой не продемонстрировал, не потрудился выразить хотя бы какое-то подобие сочувствия юным жертвам сексуального насилия.

Журналисты дружно назвали интервью полнейшей катастрофой. Реакция общественного мнения была бурной и почти единодушно возмущенной. Настолько, что Елизавета Вторая вынуждена была вмешаться — она отстранила Эндрю от всех его обязанностей как члена королевской семьи. Но что дело дойдет до лишения ее среднего сына всех титулов, а затем даже до ареста и серьезного полицейского расследования — такое она вряд ли могла себе представить.

«Счастье, что королева не дожила до такого позора», — эта мысль звучит рефреном и в газетах, и в соцсетях. Но недавно доселе безупречная репутация королевы тоже пострадала. Многие ставят ей в упрек решение «откупиться» от Вирджинии Джуффре. В 2022 году ей выплатили огромную сумму (по некоторым сведениям, 12 млн фунтов). Это произошло по внесудебному соглашению после того, как та подала иск к Эндрю. Общественность увидела в этом косвенное признание его вины. И к тому же, с какой стати, говорят многие, Британия должна так много тратить, чтобы покрывать грехи самодовольного королевича, ничего, собственно, для своей страны не сделавшего, а лишь опозорившего монархию, а значит, и королевство?

Брат на брата

Так называемые файлы Эпштейна, опубликованные в США, показали, что бывший принц был еще теснее связан с финансистом-педофилом, чем это считалось до сих пор. Но стало известно и другое — что Эндрю передавал своему другу конфиденциальную информацию, которую он получал в качестве торгового эмиссара и не имел права разглашать. В частности, речь идет об анализе инвестиционных возможностей в некоторых азиатских странах, что могло дать шанс Эпштейну эту информацию продать.

Именно это послужило основанием подозревать принца в служебном преступлении и именно за это ему еще, возможно, предстоит отвечать перед судом. Но прежде, чем это произойдет, королевская прокуратура должна оценить убедительность имеющихся доказательств его вины. Если же дело до этого всё же дойдет, то, согласно исторической традиции, обвинение будет предъявлено от имени монарха. Король Чарльз против Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, против собственного родного брата. Звучит абсурдно. Но что касается суда общественного мнения, то Эндрю в любом случае уже осужден — полностью и бесповоротно.

Для того, чтобы британская монархия могла продолжать играть свою роль почти священного института, объединяющего нацию и олицетворяющего ее ценности и достоинство, короли, королевы, да и принцы обязаны соответствовать достаточно высоким стандартам: они должны считаться людьми порядочными, в высшей степени добросовестными, преданными идее служения стране и своему народу.

На протяжении столетий, начиная со времен королевы Виктории, Британии везло с монархами. В 1936 году случилась небольшая осечка: Эдуард Восьмой был поклонником нацистов и вообще человеком, совершенно не подходящим для роли морального лидера. Кроме того, он женился на разведенной американке Уоллис Симпсон. В итоге его царствие продлилось менее года, затем он отрекся от престола в пользу своего брата, отца Елизаветы Второй, правившего под именем Георга Шестого.

Тот справедливо считался скромным, преисполненным чувства долга человеком, чуть ли не образцовым монархом, пользовавшимся огромным уважением. Эту традицию продолжила и его дочь.

Мысль о том, что такой человек, как Эндрю, пусть сугубо теоретически (если бы у Чарльза не было детей, например), мог бы оказаться на престоле, приводит британцев в ужас и даже подрывает веру в правильность нынешнего государственного устройства.