Госдума отклонила законопроект, который гарантировал бы представителям коренных малочисленных народов России не менее двух третей мест в советах, созданных для защиты их интересов. Такие советы, в частности, участвуют в решении вопросов о компенсациях за ущерб, который промышленные предприятия наносят традиционной среде обитания коренных народов. В профильном комитете Госдумы заявили, что ограничение числа людей, не относящихся к коренным народам, может повлиять на эффективность работы советов.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в феврале 2024 года группой депутатов и сенатором Григорием Ледковым. Авторы инициативы отмечали, что в некоторых регионах такие советы являются фактически единственной возможностью для коренных народов взаимодействовать с властями и компаниями, работающими на территориях их проживания:

«В регионах, где отсутствуют уполномоченные по правам малочисленных народов, советы зачастую являются единственным легальным механизмом и способом коммуникации между сообществами малочисленных народов, органами власти и хозяйствующими субъектами, ведущими деятельность в местностях проживания малочисленных народов».

Сейчас регионы самостоятельно определяют состав и порядок работы таких советов. При этом в некоторых субъектах вопросы защиты интересов коренных народов находятся в ведении органов, занимающихся экономическим и промышленным развитием. Например, в Иркутской области соответствующий совет работает при министерстве экономического развития и промышленности. Авторы законопроекта предлагали создавать советы при главах регионов и ограничить долю людей, не относящихся к коренным малочисленным народам, одной третью от общего числа участников.

Комитет Госдумы по делам национальностей в заключении от 18 ноября заявил, что такое ограничение нуждается в дополнительном обосновании и оценке, «поскольку может повлиять на эффективность их деятельности». Каким именно образом большинство представителей коренных народов могло бы сказаться на работе советов, в документе не объясняется.

Инициативу также не поддержал комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, хотя при рассмотрении первоначальной редакции законопроекта депутаты признавали, что поднятая его авторами проблема сохраняет актуальность. Вместо изменения закона комитет предложил рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций Федеральным агентством по делам национальностей.

Правительство России еще в 2024 году заявило, что порядок формирования таких советов в достаточной мере урегулирован действующим законодательством. При этом отзыв правительства касался первоначальной редакции законопроекта, в которой еще не было требования о предоставлении коренным народам двух третей мест.

Переработанную версию законопроекта поддержали парламенты Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Коми и Кабардино-Балкарии.

Законопроект находился на рассмотрении Госдумы более двух с половиной лет. В ноябре 2026 года трое его первоначальных авторов — Николай Долуда, Абдулхаким Догаев и Анатолий Карпов — отозвали свои подписи. Причины этого в документах не уточняются.