Госдума 26 ноября приняла в первом чтении законопроект правительства, согласно которому пенсионные накопления около 70 млн россиян на общую сумму 6,6 трлн рублей автоматически переведут в программу долгосрочных сбережений (ПДС). The Insider изучил документацию законопроекта и сравнил с действующими нормами: в результате реформы пенсионные деньги можно будет вкладывать в более широкий круг предприятий и проектов, в том числе более рискованных. Правительство получит право разрешать новые виды инвестиций без изменения федерального закона. Согласия граждан на перевод их накоплений в новую систему не потребуется.

Что произойдет с деньгами россиян

С 2002 по 2013 год часть пенсионных взносов работодателей направлялась на формирование накопительной пенсии россиян. В 2014 году власти заморозили ее пополнение, но уже накопленные деньги остались на счетах граждан. Все это время пенсионные фонды продолжали их инвестировать. Сейчас около 3 трлн рублей, принадлежащих 36,5 млн россиян, находятся в Социальном фонде России (СФР). Основной частью этих денег управляет государственная корпорация ВЭБ.РФ. Еще 3,6 трлн рублей находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

С 1 апреля 2027 года все эти деньги переведут в программу долгосрочных сбережений. Она была запущена в 2024 году как добровольная: россиянам предложили самостоятельно откладывать деньги, а государство пообещало добавлять к ним собственные средства. Пенсионные фонды инвестируют эти деньги, чтобы граждане могли в будущем получать выплаты.

Теперь в программу автоматически включат и прежние пенсионные накопления россиян. Отказаться от этого будет нельзя.

При этом 3 трлн рублей, находящиеся в Социальном фонде, передадут одному НПФ, который выберет правительство. Несмотря на название «негосударственный», фонд будет подконтролен государству. Как минимум до 2037 года более 75% голосов в нем будут контролировать государственные структуры и ВЭБ.РФ.

Оставшиеся 3,6 трлн рублей останутся в действующих НПФ, однако правила, по которым фонды могут вкладывать эти деньги, изменятся.

На что государство сможет использовать пенсионные деньги

Реформа пенсионных накоплений проводится на фоне высоких расходов России на войну против Украины, роста государственного долга и дефицита бюджета. Сейчас закон строго ограничивает перечень активов, в которые можно вкладывать пенсионные накопления. Правительство может вводить дополнительные ограничения, но не может самостоятельно разрешать новые виды вложений, не предусмотренные законом.

С апреля 2029 года правительство сможет расширять этот перечень для фонда, которому передадут накопления клиентов Социального фонда. Для этого не придется каждый раз менять закон. Новые виды инвестиций должны будут соответствовать требованиям Центробанка.

Например, сейчас ВЭБ.РФ может покупать на пенсионные деньги облигации российских предприятий — по сути, давать им деньги в долг. Однако покупать акции предприятий за счет этих накоплений действующая инвестиционная декларация ВЭБ.РФ не разрешает.

После реформы правительство сможет разрешить такие вложения.

Разница существенная. Когда предприятие выпускает облигации, оно берет деньги в долг и обязуется вернуть их с процентами. Когда предприятие выпускает дополнительные акции, оно получает деньги без обязательства вернуть их в определенный срок. Если дела у компании пойдут плохо, стоимость купленных акций может упасть.

Новые правила потенциально откроют дополнительные возможности финансирования предприятий российского военно-промышленного комплекса. Например, акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», и ее дочерней компании «Яковлев» обращаются на Московской бирже. Обе компании производят военные самолеты. В январе 2026 года акционеры ОАК одобрили выпуск 2,06 трлн дополнительных акций. Среди организаций, получивших право купить часть этих акций, оказалась ВЭБ.РФ, следует из документов корпорации.