Госдума 26 ноября приняла в первом чтении законопроект правительства, согласно которому пенсионные накопления около 70 млн россиян на общую сумму 6,6 трлн рублей автоматически переведут в программу долгосрочных сбережений (ПДС). The Insider изучил документацию законопроекта и сравнил с действующими нормами: в результате реформы пенсионные деньги можно будет вкладывать в более широкий круг предприятий и проектов, в том числе более рискованных. Правительство получит право разрешать новые виды инвестиций без изменения федерального закона. Согласия граждан на перевод их накоплений в новую систему не потребуется.
Что произойдет с деньгами россиян
С 2002 по 2013 год часть пенсионных взносов работодателей направлялась на формирование накопительной пенсии россиян. В 2014 году власти заморозили ее пополнение, но уже накопленные деньги остались на счетах граждан. Все это время пенсионные фонды продолжали их инвестировать. Сейчас около 3 трлн рублей, принадлежащих 36,5 млн россиян, находятся в Социальном фонде России (СФР). Основной частью этих денег управляет государственная корпорация ВЭБ.РФ. Еще 3,6 трлн рублей находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
С 1 апреля 2027 года все эти деньги переведут в программу долгосрочных сбережений. Она была запущена в 2024 году как добровольная: россиянам предложили самостоятельно откладывать деньги, а государство пообещало добавлять к ним собственные средства. Пенсионные фонды инвестируют эти деньги, чтобы граждане могли в будущем получать выплаты.
Теперь в программу автоматически включат и прежние пенсионные накопления россиян. Отказаться от этого будет нельзя.
При этом 3 трлн рублей, находящиеся в Социальном фонде, передадут одному НПФ, который выберет правительство. Несмотря на название «негосударственный», фонд будет подконтролен государству. Как минимум до 2037 года более 75% голосов в нем будут контролировать государственные структуры и ВЭБ.РФ.
Оставшиеся 3,6 трлн рублей останутся в действующих НПФ, однако правила, по которым фонды могут вкладывать эти деньги, изменятся.
На что государство сможет использовать пенсионные деньги
Реформа пенсионных накоплений проводится на фоне высоких расходов России на войну против Украины, роста государственного долга и дефицита бюджета. Сейчас закон строго ограничивает перечень активов, в которые можно вкладывать пенсионные накопления. Правительство может вводить дополнительные ограничения, но не может самостоятельно разрешать новые виды вложений, не предусмотренные законом.
С апреля 2029 года правительство сможет расширять этот перечень для фонда, которому передадут накопления клиентов Социального фонда. Для этого не придется каждый раз менять закон. Новые виды инвестиций должны будут соответствовать требованиям Центробанка.
Например, сейчас ВЭБ.РФ может покупать на пенсионные деньги облигации российских предприятий — по сути, давать им деньги в долг. Однако покупать акции предприятий за счет этих накоплений действующая инвестиционная декларация ВЭБ.РФ не разрешает.
После реформы правительство сможет разрешить такие вложения.
Разница существенная. Когда предприятие выпускает облигации, оно берет деньги в долг и обязуется вернуть их с процентами. Когда предприятие выпускает дополнительные акции, оно получает деньги без обязательства вернуть их в определенный срок. Если дела у компании пойдут плохо, стоимость купленных акций может упасть.
Новые правила потенциально откроют дополнительные возможности финансирования предприятий российского военно-промышленного комплекса. Например, акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», и ее дочерней компании «Яковлев» обращаются на Московской бирже. Обе компании производят военные самолеты. В январе 2026 года акционеры ОАК одобрили выпуск 2,06 трлн дополнительных акций. Среди организаций, получивших право купить часть этих акций, оказалась ВЭБ.РФ, следует из документов корпорации.
Сейчас ВЭБ.РФ не может использовать для таких покупок пенсионные накопления россиян. После реформы правительство сможет разрешить сам этот вид инвестиций. Возможность покупки акций конкретных предприятий будет зависеть от требований Центробанка и условий выпуска ценных бумаг.
Пенсионные деньги станут доступнее для менее надежных предприятий
Законопроект также снижает отдельные требования к надежности компаний, которым пенсионные фонды могут давать деньги в долг. Надежность заемщиков оценивают рейтинговые агентства. Чем выше кредитный рейтинг компании, тем ниже риск того, что она не сможет вернуть долг. Сейчас при покупке ВЭБ.РФ облигаций, не имеющих собственного кредитного рейтинга, по одному из действующих правил у самого предприятия должен быть наивысший рейтинг — AAA. После реформы достаточным может стать рейтинг A− — на шесть ступеней ниже.
Например, кредитный рейтинг КАМАЗа, поставляющего грузовики российской армии, в 2026 году был понижен до уровня A. По новым правилам такого рейтинга потенциально будет достаточно, чтобы покупать облигации предприятия, даже если сами облигации не получили отдельного рейтинга. Некоторые облигации КАМАЗа доступны пенсионным фондам и сейчас, однако новые правила расширят возможности привлечения денег.
Центробанк снимает часть ограничений на рискованные вложения
Изменения затронут и 3,6 трлн рублей, которые уже находятся в негосударственных пенсионных фондах. Сейчас для пенсионных накоплений и денег, которые россияне откладывают в рамках программы долгосрочных сбережений, действуют разные правила инвестирования. Еще в сентябре 2025 года Центробанк утвердил новые правила, расширяющие возможности пенсионных фондов. Основная часть изменений вступит в силу 1 января 2027 года — за три месяца до запланированного перевода накоплений россиян в новую систему.
Например, сейчас НПФ могут вкладывать не более 40% своих пенсионных резервов в акции предприятий и ряд более рискованных видов облигаций. Среди них — бессрочные облигации, по которым у заемщика нет установленной даты возврата долга, и облигации, владельцы которых в случае банкротства компании получают деньги после других кредиторов.
С января 2027 года этот общий лимит отменяется, хотя отдельные ограничения сохранятся.
Кроме того, с 7% до 15% увеличится допустимая доля вложений в отдельную группу активов, стоимость и риски которых, по оценке самого Центробанка, сложно определить. Состав этой группы активов также изменится. Центробанк ранее объяснял необходимость снятия части ограничений тем, что пенсионные фонды являются источником долгосрочного финансирования российской экономики.
При этом некоторые другие ограничения регулятор ужесточает — например, снижает допустимую долю вложений в одну компанию или группу связанных компаний.
Пенсионными деньгами уже финансируют крупные государственные проекты
Для некоторых государственных проектов Центробанк предусмотрел особые условия. Например, с января 2027 года пенсионные фонды смогут вкладывать до 30% своих резервов в определенные облигации, связанные со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Еще в 2024 году правительство запланировало привлечь на строительство магистрали 450 млрд рублей пенсионных накоплений россиян — более 20% стоимости проекта на тот момент. По данным Forbes, в финансировании строительства уже участвуют три пенсионных фонда: «Газфонд», «Газфонд пенсионные накопления» и «ВТБ Пенсионный фонд». После перевода накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений новые правила инвестирования будут распространяться и на эти деньги.
Часть пенсионных резервов заберут в федеральный бюджет
Законопроект также предусматривает перечисление части резервов прежней пенсионной системы непосредственно в федеральный бюджет. Часть денег поступит из резерва Социального фонда, еще часть — из страхового резерва нового пенсионного фонда вместе с доходами от инвестирования этих средств. Это не деньги с индивидуальных счетов граждан, а общие резервы пенсионной системы.
За счет этих средств государство будет финансировать поддержку программы долгосрочных сбережений — в частности, собственные обязательства по новой программе. Таким образом, власти смогут сократить необходимость выделять на нее деньги из других источников бюджета. Сколько именно денег поступит в бюджет, в документах к законопроекту не уточняется.
В Госдуме предупредили, что россияне могут потерять часть доходов
В заключении на законопроект от 18 ноября комитет Госдумы по вопросам собственности предупредил, что изменение правил инвестирования и расходы на обслуживание десятков миллионов новых счетов могут привести к снижению доходов граждан от пенсионных накоплений. В Госдуме также опасаются массового мошенничества, кражи персональных данных и технических сбоев при переводе денег.
Депутаты также предложили разработать механизм защиты пенсионных накоплений от обесценивания из-за инфляции. Сейчас законопроект не гарантирует, что доходы от инвестирования пенсионных денег будут покрывать рост цен. Это означает, что даже при увеличении суммы на счете реальная стоимость накоплений россиян может снижаться. Кроме того, в комитете предложили на полгода запретить россиянам переводить деньги из одного пенсионного фонда в другой. Депутаты опасаются, что массовый уход клиентов из фондов может помешать финансированию долгосрочных проектов.