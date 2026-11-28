Столичная полиция задержала 74 человека после массовой драки на футбольном матче между московским «Торпедо» и хабаровским СКА. Инцидент произошел накануне, 27 ноября.
Драка произошла на стадионе «Торпедо». Это была лишь вторая официальная игра на нем после открытия.
В ходе матча среди зрителей началась потасовка. Болельщики, как пишут СМИ, сначала обменивались оскорблениями и начали кидать друг в друга снежки. Затем снежки полетели и на поле, а в игроков начали бросили бутылки.
В перерыве между таймами на трибунах появилась Росгвардия. Силовики увели часть болельщиков.
Управление МВД по Москве в субботу сообщило, что в итоге задержаны были 74 человека. Сейчас полиция проводит проверку.
Агентство ТАСС при этом отмечает, что московскому клубу «Торпедо» могут запретить принимать ближайшие домашние матчи на своем стадионе из-за этой драки.