Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает публикацию фото и видео последствий ударов по критической инфраструктуре. Документ 28 ноября появился на сайте главы государства.

Подписанный Зеленским документ утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое было принято в конце октября.

Под запрет попадают публикации:

о последствиях разрушений объектов критической инфраструктуры,

с данными о сроках восстановления разрушенной критической инфраструктуры,

об этапах строительства защитных сооружений на объектах топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения.

Ограничения на фото- и видеосъемку последствий ударов в Украине действовали и раньше, однако, они не были столь системными для СМИ. Например, с 2022-го действовал запрет на публикацию видео работы ПВО, которые бы помогли вычислить их позиции, данные об украинских военных, местоположению военных и стратегических объектов. Его объясняли тем, что такие фото или видео могут помочь противнику корректировать удары или раскрывают позиции военных.