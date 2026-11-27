В Испании и Португалии задержали четырех граждан России и гражданина Литвы по делу о похищении и предполагаемом убийстве российского дизайнера Михаила Гордеева — сооснователя проекта MigrAll Portugal, помогающего россиянам с переездом и получением ВНЖ в Португалии. Об операции под названием «Матрёшка» 26 ноября сообщила португальская судебная полиция. По версии следствия, задержанные входили в международную преступную группировку, занимавшуюся похищениями людей.

32-летний Гордеев был похищен 15 сентября 2025 года в центре Лиссабона. Помимо дизайна мебели и помощи эмигрантам, он занимался обменом валюты, пишет русскоязычное издание Xpat.Land. По данным полиции, Гордеева заманили на встречу под предлогом сделки с криптовалютой.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 18:30 россиянина силой посадили в автомобиль недалеко от площади Салданья. О его исчезновении заявил муж Гордеева после того, как тот не пришел на встречу с друзьями, а его телефон оказался выключен.

По данным CNN Portugal, похитители рассчитывали получить выкуп за освобождение Гордеева, однако переговоры сорвались, после чего россиянина, предположительно, убили. Его тело до сих пор не найдено. Как сообщает телеканал, группировка занималась похищениями людей ради выкупа и в других европейских странах.

Двоих россиян и гражданина Литвы задержали в Португалии в марте 2026 года, еще двоих россиян — в Испании в сентябре и ноябре, сообщает португальская радиостанция Renascença со ссылкой на источник в полиции. Все пятеро находятся под стражей.

Гордеев открыто критиковал режим Владимира Путина, в связи с чем после его исчезновения высказывались предположения о политическом мотиве похищения. Однако о выявлении такой связи в ходе расследования португальские власти не сообщали. После исчезновения Гордеева его коллеги по MigrAll Portugal объявили о его розыске, а друзья расклеивали по Лиссабону объявления с его фотографией.