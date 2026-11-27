Правительство России на полгода запретило экспорт гречихи. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего за день до объявления о запрете федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил о рекордной выручке от продажи российской гречихи за рубеж за январь–октябрь. Как подсчитал The Insider, около 86% этой суммы пришлось на Китай, поставки в который теперь также окажутся под запретом, за исключением предусмотренных постановлением случаев.

В правительстве объяснили решение необходимостью поддержать стабильность внутреннего продовольственного рынка. Запрет не коснется поставок в страны Евразийского экономического союза — Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан, а также в Абхазию и Южную Осетию. Исключения предусмотрены для гуманитарной помощи и поставок в рамках межправительственных соглашений.

В предыдущий раз Россия ограничивала экспорт гречихи в 2021 году. Тогда запрет действовал с 5 июня по 31 августа. В отличие от нынешнего постановления, документ пятилетней давности запрещал вывоз самой гречихи и продуктов ее переработки: крупы грубого помола и обрушенного гречневого зерна.

Рекордный экспорт на фоне сокращения посевов

За январь–октябрь 2026 года Россия экспортировала гречиху на сумму около $65 млн — это рекорд для такого периода за всю историю наблюдений, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт». Крупнейшим покупателем стал Китай, куда за десять месяцев поставили около 157 тысяч тонн гречихи на сумму более $56 млн. Выручка от поставок в КНР выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре, после нескольких месяцев перерыва в крупных поставках, Россия отправила в Китай еще около 20 тысяч тонн гречихи на $8,1 млн.

При этом площади, засеянные гречихой в России, сокращаются третий год подряд. Согласно данным Росстата, в 2026 году они составили 708 тысяч га против 751 тысячи га годом ранее. Это минимальный показатель за всю современную историю России, начиная с 1990 года.

В сентябре аналитическая компания «ПроЗерно» оценивала будущий урожай гречихи в 794 тысячи тонн. Если этот прогноз оправдается, то, как подсчитал The Insider, за три года объем сбора гречихи в России сократится примерно на 46%. В 2023 году он составлял около 1,48 млн тонн.

Впрочем, в середине октября министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что к тому моменту в России собрали около 700 тысяч тонн гречихи — почти на 20% больше, чем к той же дате прошлого года. Окончательных данных об урожае за 2026 год пока нет.

Запасы сокращаются, цены растут

К октябрю 2026 года запасы гречихи на российских заготовительных и перерабатывающих предприятиях сократились почти на 30% по сравнению с прошлым годом — со 184 тысяч до 130 тысяч тонн.

При этом, как подсчитал The Insider на основе данных Росстата, за год отпускная цена гречневой крупы у производителей выросла почти на 51%: в сентябре 2025 года она составляла 30,1 тысячи рублей за тонну, в сентябре 2026-го — 45,4 тысячи рублей. В то же время сама гречиха за этот период подешевела почти на 4% — до 15,3 тысячи рублей за тонну. Растут и цены в магазинах: только за октябрь гречневая крупа подорожала на 2%, а с начала года к середине ноября — более чем на 18%.

Одной из причин сокращения посевов стала низкая доходность выращивания гречихи. По оценке аналитиков, в 2024 году рентабельность ее производства в Алтайском крае составляла всего 4,1%, тогда как у масличных культур — 39,8%. В результате сельхозпроизводители стали отводить больше земли под более прибыльные культуры. Кроме того, в этом году Алтайский край, на который приходится около половины российского урожая гречихи, столкнулся с засухой.

Одновременно с запретом на экспорт гречихи правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу, ранее составлявшие 5%. Нулевые ставки будут действовать до 31 марта 2027 года. Власти объяснили это снижением экспортных цен и необходимостью поддержать российских производителей. Посевные площади под зернобобовыми культурами также существенно сократились: с 4,1 млн га в 2025 году до 2,93 млн га в 2026-м.