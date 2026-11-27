Министерство финансов России предложило установить импортную пошлину в размере 35% на морепродукты из «недружественных» стран. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и проходит согласование, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. При этом ввоз рыбы и морепродуктов из большинства западных стран запрещен еще с 2014 года, а основным поставщиком рыбной продукции из числа «недружественных» государств остается Южная Корея.

Еще два дня назад, 25 ноября, заместитель министра финансов Алексей Сазанов говорил о намерении ведомства установить пошлину на импортные деликатесы на уровне 15% со следующего года. В октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС на устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров, повысив ее с 10% до 22%. По ее оценке, это принесло бы федеральному бюджету дополнительно около 6 млрд рублей в год. Позднее с аналогичным предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Откуда Россия импортирует морепродукты

Ввоз большинства видов рыбы, ракообразных и моллюсков из стран Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Норвегии и ряда других государств уже запрещен российским продовольственным эмбарго, введенным в 2014 году в ответ на западные санкции за аннексию Крыма. В сентябре 2026 года Владимир Путин продлил действие эмбарго до конца 2028 года.

Однако список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, значительно у́же перечня «недружественных» государств. В частности запрет не распространяется на морепродукты из Южной Кореи, Японии и Тайваня, хотя все они включены в российский список «недружественных» стран и территорий.

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в 2024 году на «недружественные» страны пришлось лишь 2,28% российского импорта мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов — менее 6,5 тысячи тонн. Основная часть этих поставок пришлась на Южную Корею.

При этом поставки южнокорейских устриц в Россию за 2025 год выросли сразу в 11 раз, достигнув 56 тонн. Как подсчитал The Insider на основе данных аналитического центра Рыбного союза, на Южную Корею пришлось около 9% всего российского импорта устриц.

Четыре крупнейших поставщика: Китай (209 тонн), Намибия (164 тонны), ОАЭ (106 тонн) и Марокко (69 тонн), обеспечили более 87% поставок. Ни одна из этих стран не входит в российский список «недружественных» государств.

В целом в 2025 году импорт устриц в Россию сократился на 8% — до 627 тонн. В Рыбном союзе связывают это, в частности, с замедлением роста ресторанного рынка и тем, что россияне стали реже посещать заведения общепита.

Повышение пошлин и кризис ресторанного рынка

С 11 ноября российское правительство уже повысило пошлины на крепкий алкоголь из «недружественных» стран с 20% до 35%, а минимальную ставку — с €3 до €5 за литр. В 2025 году таможенные пошлины и другие платежи государству уже превысили себестоимость импортного пива и вина в самом доступном ценовом сегменте, что привело к двукратному росту цен.

Повышение налогов и пошлин происходит на фоне проблем российского ресторанного бизнеса. Владельцы ресторанов и баров в разговоре с The Insider рассказывали о росте расходов, сокращении числа посетителей, упрощении меню и вынужденном отказе от ряда импортных продуктов.