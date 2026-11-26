235-й гарнизонный военный суд Москвы в среду, 25 ноября, отправил в СИЗО заместителя главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) Юрия Грехова. Соответствующая запись появилась в базе данных суда, обратил внимание «Коммерсантъ».

С чем именно связано обвинение, неизвестно. Суть предъявленных генералу претензий не раскрывается.

Близкий к силовикам Telegram-канал Baza пишет, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Это позже подтвердили и источники «Ъ».

Грехов занимает пост заместителя главкома ВКС по вооружению с 2021 года. Сейчас он в звании генерала-полковника.

В войсках воздушно-космических сил он служит с 2015 года и до 2018-го командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны. В войсках ПВО он служил еще в нулевых: сначала в должности начальника штаба — замкомандира дивизии ПВО Командования специального назначения, а позднее — начальником штаба — первым замкомандира войск противовоздушной и противоракетной обороны.