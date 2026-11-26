Московский метрополитен занял первое место в рейтинге российских компаний с наибольшим приростом инвестиций в абсолютном выражении по итогам 2025 года, составленном Forbes. Инвестиционные расходы предприятия и подконтрольных ему компаний увеличились более чем вдвое — с 329,6 млрд до 739,6 млрд рублей. Почти 38% прироста пришлось на проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

По абсолютному приросту инвестиций Московский метрополитен обогнал «Газпром» (303,8 млрд рублей), «СИБУР Холдинг» (159 млрд рублей), управляющую маркетплейсом Wildberries компанию RWB (119,4 млрд рублей) и «Аэрофлот» (118 млрд рублей).

Московский метрополитен не только обслуживает столичную подземку, но и распоряжается бюджетными средствами, выделяемыми на развитие других видов рельсового транспорта. В частности, предприятие закупает за счет городского бюджета электропоезда для Московских центральных диаметров (МЦД), а также контролирует компании, отвечающие за строительство и будущую эксплуатацию высокоскоростной железной дороги до Петербурга.

В 2025 году субсидии метрополитену на строительство новых станций и линий увеличились почти на 110 млрд рублей, на закупку поездов для МЦД — на 58 млрд рублей, на приобретение вагонов метро — на 40 млрд рублей. Еще на 155 млрд рублей выросли инвестиции компании «ВСМ Две столицы», которая занимается строительством высокоскоростной магистрали.

При этом расходы на приобретение, создание и модернизацию внеоборотных активов непосредственно ГУП «Московский метрополитен», согласно его бухгалтерской отчетности, выросли с 300,5 млрд рублей в 2024 году до 554,5 млрд рублей в 2025-м.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург ведется по поручению Владимира Путина. В мае 2025 года Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк получили 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для кредитования проекта. Общий объем финансирования магистрали ранее оценивали в 2,35 трлн рублей, ее запуск запланирован на 2028 год.

Рост расходов метрополитена произошел на фоне сокращения инвестиций в российскую экономику в целом. По последним данным Росстата, в 2025 году инвестиции в основной капитал в России сократились на 2,3% после роста на 8,4% годом ранее. За первые девять месяцев 2026 года они снизились еще на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.