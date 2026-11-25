Финляндия продолжает платить России за аренду Сайменского канала, хотя он практически перестал использоваться в 2022 году, пишет финское издание Yle. Договор, который был подписан в 1962 году, в 2012 году продлили еще на 50 лет. Россия получает от финской стороны по €1,2 млн в год.

По условиям договора Финляндия также продолжает обслуживать канал, в том числе участок на российской территории. Финские работники для этого несколько дней в неделю ездят в Россию.

По словам руководителя отделения внутренних водных путей Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Теро Сикиё, в 2021 году по каналу прошло около 1,5 миллиона тонн грузов. Начиная с 2022 года по нему проходили лишь отдельные суда, а в 2026 году в море не прошло уже ни одного. Финляндия продолжает использовать свою часть канала, но чтобы попасть из озера Саймаа в Балтийское море, нужно пройти канал целиком.