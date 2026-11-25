Советский районный суд Ростова-на-Дону по требованию Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего главы городской администрации Алексея Логвиненко, его родственников и приближенных на сумму более 1,5 млрд рублей. До перехода на работу в городскую администрацию Логвиненко занимал руководящие должности в подразделениях МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Стоимость изъятых активов более чем в 14 раз превышает совокупный официальный доход Логвиненко и его супруги за период с 2007 по 2025 годы — 105 млн рублей до вычета налогов. По версии Генпрокуратуры, бывший чиновник использовал служебное положение для собственного обогащения, а приобретенное имущество оформлял на родственников и доверенных лиц. Процесс проходил в закрытом режиме.

Наиболее дорогостоящим активом Логвиненко оказались 12,5 тысячи инвестиционных паев закрытого фонда «А1 Капитал» стоимостью около 1,1 млрд рублей — почти половина всех паев фонда. Еще 150 млн рублей бывший чиновник вложил в договоры страхования жизни. В трех банковских ячейках Сбербанка он хранил 40 млн рублей и $980 тысяч. Как утверждается, наличные в рублях и иностранной валюте также обнаружили во время обысков в домах, оформленных на отца Логвиненко.

Среди других активов, фигурирующих в иске, недвижимость, пять автомобилей общей стоимостью 44,45 млн рублей, коллекция наручных часов, оружие и золотые монеты. Самыми дорогими часами в коллекции бывшего чиновника оказались DeWitt Sequential Chronograph стоимостью 4,2 млн рублей.

Инвестиции в застройку Ростова

На паи Логвиненко в закрытом паевом инвестиционном фонде «А1 Капитал» приходится около 70% стоимости изымаемого имущества. Когда именно Логвиненко приобрел паи и получал ли он доход от этих проектов, неизвестно. Согласно открытым данным, которые изучил The Insider, фонд сформировали в декабре 2023 года, когда Логвиненко еще возглавлял городскую администрацию. Управлением фондом занимается компания «Контрада Капитал».

В 2024 году фонд числился среди совладельцев двух ростовских компаний, учрежденных при участии предпринимателя Арташеса Арутюнянца, бывшего президента футбольного клуба «Ростов». В сентябре того же года фонду принадлежали 49% ООО «Специализированный застройщик "ЖК Текучев"». Номинальная стоимость этой доли составляла 362,6 млн рублей. Компанию в ноябре 2023 года учредили Арутюнянц и ООО «Лернако». Еще в августе 2022 года Логвиненко лично подписал постановление, разрешающее «Лернако» подготовить проект планировки территории для строительства этого жилого комплекса. Уже в ноябре 2024 года фонд не числился среди совладельцев застройщика.

В конце декабря, примерно за месяц до отставки Логвиненко, в ЕГРЮЛ внесли сведения о принадлежности фонду 33,4% другой ростовской компании — ООО «Южный капитал», специализирующегося на операциях с недвижимостью. Арутюнянц учредил ее в январе 2022 года и первоначально был ее единственным владельцем. Доля в компании до сих пор входит в состав активов фонда.

Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с октября 2019 года по январь 2025 года, когда ушел в отставку по собственному желанию. В октябре того же года его задержали по делу о превышении должностных полномочий. Позднее бывший чиновник также стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, вскоре стало известно, что его также подозревают в получении взятки в размере 13 млн рублей. Сейчас Логвиненко находится в СИЗО, срок его содержания под стражей продлен до 23 января 2027 года.