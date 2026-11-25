В Литве задержали пять человек в рамках расследования по делу об оказании помощи иностранному государству в действиях против Литовской республики. Как сообщает прокуратура Литвы, проведены обыски по более чем 10 адресам.

По версии следствия, группа литовских граждан не позднее осени 2024 года начала работать на Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК). Эти люди подозреваются в том, что за денежное вознаграждение выполняли различные задания, связанные со сбором информации, представляющей интерес для российского государства. Кроме того, по данным следствия, они готовили и распространяли на территории Литвы информацию, которая отвечала интересам России и повторяла её пропагандистские нарративы.

Сайт литовского вещателя LRT сообщает со ссылкой на прокуратуру, что это Казимерас Юрайтис, Вайда Юозапайтите, Дмитрий Глазков, Лауринас Рагяльскис и Миндаугас Рамошка. По данным информагентства BNS, расследование связано с организацией «Tėvynės konduktoriai» («Кондукторы Родины»), представители которой массово пишут запросы в государственные учреждения с целью создания дополнительной административной нагрузки. Организация зарегистрирована в Информационной системе производителей и распространителей публичной информации, предназначенной для СМИ.

Сайт 15min ранее сообщал, что руководит «Tėvynės konduktoriai» Дмитрий Глазков.