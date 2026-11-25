Импорт российской нефти в Индию в ноябре, как ожидается, снизится до довоенного уровня, пишет Bloomberg. Это связано с оживлением экспорта с Ближнего Востока, где продавцы предлагают более низкие цены.

По словам источников агентства, продавцы российской нефти в свою очередь не спешат снижать цены. Сорта нефти из Ирака и Саудовской Аравии в последнее время продаются с дисконтом к эталонному сорту Dubai, в то время как российская нефть марки Urals по-прежнему торгуется с премией.

По данным компании Kpler, в текущем месяце объем поставок российской нефти в Индию составит в среднем около 1,7 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с февраля и почти на 40% меньше рекордного уровня в 2,8 млн баррелей в сутки, зафиксированного в июле. Кроме того, рост стоимости фрахта снижает конкурентоспособность российской нефти с учетом более длинного пути до Индии по сравнению с Ближним Востоком.

По данным компании Kpler, в текущем месяце общий импорт сырой нефти в Индию сократится примерно до 4,9 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с августа. Ожидается, что закупки российской нефти снизятся, в то время как поставки из Ирака и Саудовской Аравии, напротив, достигнут максимума с февраля.