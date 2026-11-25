Присяжные федерального суда Восточного округа Нью-Йорка во вторник признали китайскую Huawei и три её дочерние компании виновными в нарушении санкций против Ирана, банковском мошенничестве, отмывании денег и сговоре с целью кражи коммерческой тайны. Об этом сообщил Минюст США. Виновной компанию признали по 10 пунктам из 12. По обвинениям в рэкете и препятствовании правосудию её оправдали.

Как утверждает Минюст, Huawei вела бизнес в Иране через компанию Skycom. Huawei выдавала её за партнёра, хотя та полностью ей принадлежала. Банкам компания лгала, чтобы получать миллиардные кредиты и доступ к расчётам в долларах. От кражи технологий, по данным ведомства, пострадали T-Mobile, Cisco, CNEX и Quintel.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил:

«Никто и никакая компания не стоит выше закона».

Компаниям грозят штрафы, конфискация имущества и возмещение ущерба.

Huawei приветствовала оправдание по обвинению в рэкете. В компании считают, что оно подтверждает отсутствие у этих обвинений «фактической основы». Остальные обвинения Huawei называет столь же необоснованными, поскольку пять споров о коммерческой тайне, на которые ссылалось обвинение, были гражданскими и давно урегулированы. Компания собирается изучить вердикты и принять все необходимые правовые меры.

В феврале 2020 года Минюст США предъявил Huawei и её дочерним компаниям обвинения в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у шести американских технологических компаний. По версии следствия, Huawei заключала соглашения с владельцами интеллектуальной собственности, а затем нарушала условия о конфиденциальности.