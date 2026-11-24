Покойный папа римский Франциск переживал глубокий духовный кризис в 2021–2022 годах, считал, что несколько раз в жизни видел дьявола, и опасался превратиться в человека, который манипулирует окружающими. Об этом свидетельствуют отрывки из личных дневников понтифика, опубликованные с разрешения его преемника, папы Льва XIV.

Речь идет о записях, которые Хорхе Марио Бергольо, будущий папа Франциск, вел с декабря 1992 года, когда он был вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, по август 2024-го — за восемь месяцев до своей смерти. Дневники собрал и снабдил комментариями аргентинский кардинал Виктор Мануэль Фернандес, возглавляющий Дикастерию доктрины веры Ватикана. Как отмечает Reuters, это первая посмертная публикация личных дневников римского папы со времен Иоанна XXIII, умершего в 1963 году.

Встречи с дьяволом

В записи от января 2021-го Франциск рассказал о трех случаях, когда, по его словам, он видел дьявола. Два из них произошли еще в Буэнос-Айресе, третий — уже во время его понтификата, на встрече с представителями Ватикана:

«Я не могу забыть сильную хрипоту его голоса. Господь дал мне возможность покинуть эту встречу и таким образом освободил меня».

В июне 2018 года Франциск также описал видение, в котором, как ему казалось, он увидел вход в ад:

«Прошлой ночью я увидел вход в ад. Я заглянул туда, чтобы немного посмотреть, и это привело меня в ужас. Я схватился за четки как за оружие».

Записи относятся к периоду скандала вокруг сексуального насилия со стороны католических священнослужителей в Чили. Во время визита в страну в январе 2018 года Франциск отверг обвинения в адрес одного из местных епископов в сокрытии преступлений. Впоследствии понтифик принес извинения пострадавшим и вызвал чилийских епископов в Рим, где все они подали прошения об отставке:

«Мне было трудно признать то, что произошло в Чили. Я не думал, что все настолько серьезно».

Страх злоупотребления властью

Духовный кризис Франциска начался 24 января 2021 года и продолжался почти два года. Он был связан с искушением всемогуществом. Еще в 2013 году, спустя несколько месяцев после своего избрания папой, Франциск в интервью иезуитскому журналу La Civilta Cattolica признавался, что его авторитарная манера принятия решений в годы руководства аргентинскими иезуитами приводила к серьезным проблемам.

Фернандес также описал разговор, состоявшийся в 2023 году, когда один из епископов спросил Франциска, почему тот не наказывает сотрудника Ватикана, публично выступавшего с критикой в его адрес. Понтифик ответил, что чувствовал: Бог не хочет, чтобы он превратился в кукловода, который использует людей и манипулирует ими ради собственного удобства.

Часть дневников осталась неопубликованной

В интервью Vatican News Фернандес рассказал, что Франциск показал ему место хранения дневника во время частного разговора о возможности подготовки документа, который определял бы порядок действий в случае необратимой потери сознания понтификом. Такой документ в итоге не подготовили. После смерти Франциска его преемник Лев XIV разыскал коробку с личными записями и передал ее Фернандесу для подготовки публикации.

Кардинал признал, что в книгу не вошли некоторые записи, касающиеся частной жизни людей, которые еще живы. Кроме того, часть дневника написана необычными символами, напоминающими иероглифы. По мнению Фернандеса, Франциск не хотел, чтобы эти записи кто-либо прочитал.

В опубликованных материалах также приводятся высказывания Франциска о своем будущем преемнике, американском кардинале Роберте Прево, которого он называл прекрасным пастырем, щедрым миссионером и безупречным человеком.

Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Он возглавлял Католическую церковь на протяжении 12 лет. В мае его преемником стал Роберт Прево, принявший имя Льва XIV и ставший первым в истории папой римским из США.