Великобритания закупала для Украины тонны поддельной пластичной взрывчатки C4 у американского торговца оружием Райана Морриса — полицейского из Пенсильвании, работавшего на полставки и ранее прошедшего процедуру банкротства. Об этом сообщает Financial Times. Сделки шли через Task Force Kindred — главную программу британского Минобороны по ускоренным поставкам оружия Киеву. Взрывчатка предназначалась для украинских ударных дронов.

Компания Морриса Tripwire South продавала продукт EDC-4, рекламируя его как усиленную версию C4. По данным FT, на самом деле это была более дешевая коммерческая взрывчатка, в которой не нашли гексогена — основного компонента C4. Собственные тесты Минобороны тоже не выявили гексогена. При этом паспорта безопасности Tripwire указывали гексоген и не содержали ряда предупреждений по безопасности.

Минобороны поддержало заявку на экспорт в Украину до 204 тонн EDC-4 на сумму около 26,3 млн фунтов стерлингов. Член комитета по обороне палаты общин Майк Мартин заявил:

«Минобороны, возможно, подвергло риску жизни сотен украинских солдат и потратило миллионы фунтов налогоплательщиков на взрывчатку, которая оказалась не тем, что обещал поставщик».

Национальный директор по вооружениям Руперт Пирс сказал депутатам, что эта история похожа на мошенничество.

В Минобороны заявили, что взрывчатка пригодна для своих задач, а контракт не требовал наличия гексогена. Моррис и Tripwire через адвокатов настаивают, что каждая партия содержала гексоген, отрицают передачу ложных сведений о безопасности и грозят FT судом.