С начала полномасштабного вторжения в Украину российские суды начали ставить на поток дела, касающиеся диверсий. За все время в России было вынесено 308 приговоров по таким диверсионным статьям, и 300 из них — именно после февраля 2022 года. Об этом говорится в исследовании правозащитного проекта «Первый отдел» и Parubets Analytics.
Диверсионная статья (281 УК РФ) в России до 2022 года практически не применялась. С началом полномасштабной войны в Украине ситуация кардинально поменялась.
Так, раньше рекордными были 2018 и 2019 годы, когда суды вынесли по два обвинительных приговора. Уже в 2023 году по диверсионным статьям осудили 20 человек, в 2024-м — 109 человек, в 2025-м — 144 человека.
За прошедшие девять месяцев 2026-го число судебных приговоров уже превысило показатель прошлого года: суды вынесли 105 приговоров, фигурантами которых стали 137 человек.
Диверсионные статьи — не единственные в обвинении против человека. Почти в 40% случаев обвинения в диверсиях комбинировали с другими особо тяжкими — например, статьями о «госизмене», шпионаже или терроризме. Имена большинства осужденных засекречены.
Сейчас на рассмотрении у суда остаются еще по меньшей мере 90 дел против как минимум 142 человек. 82 таких дела поступили в суды уже в этом году. Из всей статистики лишь в одном случае известно, что дело прекратили.
Из всех дел известно о 423 осужденных. У 304 из них известен реальный срок лишения свободы. Большинство из них (222 человека) получили от 10 лет лишения свободы.
Правозащитники отмечают, что рост числа диверсионных дел совпал с ужесточением самой статьи. В 2023-м максимальный срок по основной части статьи увеличили с 15 до 20 лет. Статью еще раз ужесточили в прошлом году: уголовную ответственность по ней снизили с 16 до 14 лет. Таким образом, статистика показывает системное расширение карательной практики, пишет «Первый отдел». Десятки дел в этом году остаются на рассмотрении судов, а значит, статистика будет расти.