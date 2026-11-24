С начала полномасштабного вторжения в Украину российские суды начали ставить на поток дела, касающиеся диверсий. За все время в России было вынесено 308 приговоров по таким диверсионным статьям, и 300 из них — именно после февраля 2022 года. Об этом говорится в исследовании правозащитного проекта «Первый отдел» и Parubets Analytics.

Диверсионная статья (281 УК РФ) в России до 2022 года практически не применялась. С началом полномасштабной войны в Украине ситуация кардинально поменялась.

Так, раньше рекордными были 2018 и 2019 годы, когда суды вынесли по два обвинительных приговора. Уже в 2023 году по диверсионным статьям осудили 20 человек, в 2024-м — 109 человек, в 2025-м — 144 человека.