Генеральным директором ООО «Вайлдберриз» вместо основательницы компании Татьяны Ким стал Алексей Куликов. Он занимает эту должность с 19 ноября, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще до объединения Wildberries и Russ Куликов руководил рекламным оператором, который целиком принадлежал «Стинну» — компании, через которую Russ вошел в совместный бизнес с Wildberries. В день назначения Куликова доля ООО «Вайлдберриз» в объединенной компании сократилась с 65 до 45%.

От наружной рекламы до складов Wildberries

Куликов возглавил оператора наружной рекламы «АПР-Сити/ТВД» в феврале 2020 года. В августе 2022-го 100% компании перешли к «Стинну». В октябре 2024 года, после объединения Wildberries и Russ, «АПР-Сити/ТВД» передали в ООО «РВБ» вместе с другими активами Russ. Куликов сохранил должность гендиректора.

В 2024 году Куликов также возглавил «ВБ Инжиниринг». Эта компания стала техническим заказчиком строительства логистических центров Wildberries. В декабре того же года объединенная группа объявила, что передала ей строящиеся склады от «ВБ Девелопмента», принадлежавшего Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу Ким.

Что изменилось для Ким

В июле 2024 года Wildberries и Russ создали ООО «РВБ». ООО «Вайлдберриз» получило 65% совместного предприятия, «Стинн» — 35%. 5 августа 2024 года ООО «Вайлдберриз» передало ООО «РВБ» права и обязанности по договорам с продавцами маркетплейса. Генеральным директором «РВБ» с момента ее создания остается Роберт Мирзоян. В 2025 году суд передал Ким долю Владислава Бакальчука в 1% в ООО «Вайлдберриз», после чего она стала единственной владелицей этого юрлица.

19 ноября доля ООО «Вайлдберриз» в «РВБ» сократилась до 45%, доля «Стинна» — до 25%. По данным ЕГРЮЛ на тот день, остальные 30% получили два закрытых паевых фонда. «Томь» получил 17,5%, «Гало» — 12,5%. Имена пайщиков фондов публично не раскрывались. В RWB объяснили изменения оптимизацией активов и перераспределением ответственности между участниками.

В истории записей ЕГРЮЛ за 20 ноября указано, что Ким перестала числиться участником ООО «Вайлдберриз». Сведения о нынешних владельцах компании закрыты, и по открытой выписке установить, кому досталась ее доля, нельзя. Пост в ООО «Вайлдберриз» был единственной руководящей должностью Ким, отраженной в открытых данных ЕГРЮЛ. В пресс-службе RWB сообщили, что Ким продолжит заниматься стратегическим развитием группы. Ее должность и полномочия там не уточнили.

На днях Ким попала под санкции ЕС

16 ноября, за три дня до назначения Куликова, Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким. В обосновании Совет ЕС сослался на продажу через Wildberries товаров военного и двойного назначения и на стратегическое партнерство маркетплейса с ВТБ, который уже находится под санкциями ЕС.