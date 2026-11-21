Космический аппарат NASA «Вояджер-1» впервые в истории удалился от Земли на расстояние в один световой день — около 25,9 млрд километров. Это означает, что радиосигналу, передаваемому с аппарата, теперь требуется 24 часа, чтобы достичь Земли. Исторической отметки зонд достиг 18 ноября 2026 года в 05:16 по восточному времени США (13:16 мск), сообщило NASA.

«Вояджер-1» запустили 5 сентября 1977 года. За более чем 49 лет полёта он стал самым удалённым от Земли космическим аппаратом, созданным человечеством. Сейчас зонд движется в межзвёздном пространстве со скоростью около 61 тысячи километров в час.

Световой день — единица измерения расстояния, равная пути, который свет проходит в вакууме за 24 часа. Это примерно 25,9 млрд километров. Для сравнения: свет преодолевает расстояние от Земли до Луны примерно за 1,3 секунды.

При этом с 14 ноября «Вояджер-1» перестал передавать научные и технические данные. Как сообщило NASA, специалисты продолжают получать от аппарата несущий радиосигнал, но без информации о состоянии оборудования и результатах научных измерений.

Наличие радиосигнала свидетельствует о том, что система ориентации аппарата продолжает направлять его антенну на Землю, а передающее оборудование работает. Предположительно, неисправность связана с бортовым компьютером, который собирает данные с различных систем и научных приборов и подготавливает их к передаче.

Инженеры NASA выясняют причину сбоя. Из-за огромного расстояния диагностика может занять несколько недель или больше: отправка команды с Земли занимает 24 часа, и ещё столько же требуется для получения ответа. В октябре «Вояджер-1» уже терял связь с Землёй примерно на двое суток, после чего самостоятельно возобновил передачу сигнала. Специалисты проверяют, могут ли эти два случая быть связаны.

Несмотря на неисправность, инженеры подтвердили достижение исторической отметки с помощью расчётов траектории и несущего радиосигнала, полученного 19 ноября — спустя сутки после того, как аппарат достиг расстояния в один световой день.

В 2012 году «Вояджер-1» стал первым космическим аппаратом, вышедшим в межзвёздное пространство. Он покинул гелиосферу — область вокруг Солнца, заполненную частицами солнечного ветра и магнитными полями, которые защищают от космического излучения. Его аппарат-близнец «Вояджер-2», также запущенный в 1977 году, пересёк границу гелиосферы в 2018 году.

На борту «Вояджера-1» находится золотая пластинка с посланием возможным внеземным цивилизациям. На ней записаны звуки и изображения Земли, а также информация, позволяющая определить местоположение нашей планеты.

«Преодоление „Вояджером-1“ рубежа в один световой день — ещё одно историческое достижение в этом выдающемся путешествии, посвящённом исследованию космоса», — заявил директор Лаборатории реактивного движения NASA Дэйв Галлахер.

По его словам, это достижение стало возможным благодаря работе инженеров, которые создали аппараты и продолжают поддерживать связь с ними спустя почти полвека после запуска.