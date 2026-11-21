В Красноярском крае две действующие депутатки Шарыповского окружного совета от «Единой России» предположительно заключили фиктивные браки с мужчинами, которых обманом убедили отправиться на войну против Украины. После гибели одного из военнослужащих участники предполагаемой мошеннической схемы похитили с его счёта 5 млн рублей. Об этом сообщило местное издание «Запад 24», назвавшее имена депутатов — Ирину Безмен и Галину Калимулину.

9 ноября Следственный комитет России сообщил о задержании пяти жителей Шарыпово — трёх женщин и двух мужчин в возрасте от 32 до 64 лет. По версии следствия, в октябре 2025 года они договорились похищать выплаты участникам войны и членам семей погибших военнослужащих.

Подозреваемые нашли двух мужчин и убедили их заключить контракты с Минобороны, пообещав после окончания службы передать им жильё в собственность. Затем две участницы группы зарегистрировали с контрактниками фиктивные браки. На имена военнослужащих открыли банковские счета, выпустили карты и оформили нотариальную доверенность от имени одного из них.

По данным СК, таким образом подозреваемые похитили более 1,8 млн рублей единовременной выплаты за заключение контракта. После гибели одного из военнослужащих они сняли с его счёта ещё 5 млн рублей. Получить деньги второго контрактника им не удалось, поскольку у участников группы не было доступа к его банковскому счёту. Общая сумма похищенного превысила 6,8 млн рублей.

Как выяснило издание «Запад 24», предполагаемыми фиктивными жёнами оказались 41-летняя Ирина Безмен и 64-летняя Галина Калимулина. Обе представляют «Единую Россию» в Шарыповском окружном совете: Безмен избрана по одномандатному округу № 10, Калимулина — по округу № 11.

По информации журналистов, в социальных сетях местного ЗАГСа ранее появилась фотография Безмен с мужчиной по имени Владимир. Они держали свидетельство о заключении брака. Издание отмечает, что мужчину часто видели возле местного храма — на паперти или за уборкой церковного двора. После обсуждения фотографии в соцсетях публикацию ЗАГСа удалили.