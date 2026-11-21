Строительство 15 новых линкоров класса Trump увеличит расходы США на обновление военно-морского флота на миллиарды долларов. При этом американские ВМС уже испытывают серьёзную перегрузку из-за войны с Ираном: корабли находятся в море по 10–11 месяцев вместо обычных семи, ремонт откладывается, а в Тихом океане на протяжении трёх месяцев не было ни одного американского авианосца. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад Бюджетного управления Конгресса США (CBO), заявления руководства ВМС и военных экспертов.

Согласно расчётам CBO, в ближайшие 30 лет США потребуется в среднем 54 млрд долларов ежегодно на строительство военных кораблей — на 18% больше, чем прогнозируют сами ВМС. В ведомстве установили, что стоимость некоторых кораблей в предыдущих планах была «нереалистично низкой», а их конструкция оказалась сложнее, чем предполагалось.

Значительная часть дополнительных расходов связана с решением построить 15 крупных, тяжеловооружённых линкоров класса Trump. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что эти корабли будут в 100 раз мощнее любых предыдущих американских боевых кораблей и «внушат страх врагам Америки по всему миру».

При этом в CBO указывают, что строительство таких линкоров противоречит заявленной стратегии ВМС: вместо распределения огневой мощи между большим количеством кораблей она будет сосредоточена на нескольких крупных боевых единицах. На этой неделе сенаторы предложили полностью исключить из бюджета 1 млрд долларов, запрошенный флотом на предварительные закупки для строительства новых линкоров.

Американские ВМС планируют увеличить численность боевого флота с 286 до 381 корабля за 30 лет, чтобы противостоять растущей военно-морской мощи Китая. Однако реализация этой программы осложняется войной с Ираном.

На слушаниях в Сенате исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као признал, что война создаёт серьёзную нагрузку на флот. С начала боевых действий корабли отправляются в походы продолжительностью 10–11 месяцев вместо стандартных семи. Некоторые провели в развёртывании более 300 дней. Авианосец USS Abraham Lincoln находился в море 265 дней без захода в порт — рекордный срок для американских ВМС.

Из-за продолжительных походов откладываются техническое обслуживание и ремонт кораблей. Моряков предупредили, что такие сроки развёртывания могут оставаться нормой ещё несколько лет.

С августа по ноябрь у США не было ни одной авианосной ударной группы в Тихом океане — подобное произошло лишь во второй раз за последние 20 лет. Американское авианосное присутствие в регионе восстановилось только после возвращения USS George Washington из Ближневосточного региона 18 ноября.

На слушаниях также обсуждались условия службы моряков. Сенаторы сообщили о восьми предполагаемых попытках самоубийства на борту Abraham Lincoln и жалобах на нехватку продовольствия. В частности, один из военнослужащих, согласно представленным свидетельствам, потерял более 20 кг за шесть месяцев похода. Као отверг обвинения в нехватке еды, объяснив ситуацию привередливостью моряков в питании, а сообщения о попытках самоубийства назвал мероприятиями по их предотвращению.

По оценке сенатора-демократа Элиссы Слоткин, война с Ираном уже обошлась США в 260 млрд долларов. Несмотря на эти расходы, американским военным не удалось восстановить прежнюю интенсивность судоходства через Ормузский пролив. По данным британского Управления морских торговых операций (UKMTO), число проходящих через пролив судов остаётся примерно на 65% ниже уровня до начала американских и израильских ударов по Ирану 28 февраля.

Као также сообщил, что стоимость страхования одного прохода коммерческого судна через Ормузский пролив выросла с 54 тысяч до 64 млн долларов.

Профессор Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Кевин Роулендс назвал перегрузку американского флота «критической, но пока управляемой». По его словам, продолжение войны приведёт к накоплению проблем с техническим обслуживанием кораблей и состоянием личного состава.

Эксперт объяснил, что для постоянного присутствия одного корабля в районе боевых действий флоту обычно необходимы три: один выполняет задачи, второй готовится к его замене, третий проходит ремонт и восстановление. Дополнительные операции нарушают этот цикл и вынуждают перераспределять силы из других регионов.

Ситуацию осложняет быстрое развитие китайского кораблестроения. По оценке военно-морской разведки США, общие судостроительные мощности Китая примерно в 232 раза превышают американские. В 2024–2025 годах китайские верфи построили более чем вдвое больше военного корабельного тоннажа, чем американские.

«У США есть обязательства по AUKUS, в Индо-Тихоокеанском регионе, перед НАТО, а теперь ещё и на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты пока едва справляются со всеми этими задачами, но свободных ресурсов у них совершенно не осталось. Именно поэтому любая проблема в одном месте негативно отражается на всех остальных», — заключил Роулендс.