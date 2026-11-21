Задержание вызвало волну насилия в центральной и северной частях Синалоа. Предполагаемые участники наркокартеля вступали в перестрелки с силовиками, поджигали грузовики и перекрывали дороги. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видны горящие автомобили и военные вертолёты над городом. Во время одного из бейсбольных матчей зрители под звуки выстрелов бросились бежать и прятаться в проходах стадиона. Матч пришлось остановить.

К полуночи местные власти зафиксировали не менее 11 перекрытий дорог, 13 участков, на которых преступники разбросали приспособления для прокалывания автомобильных шин, и три случая насильственного захвата автомобилей. Блокировки затронули муниципалитеты Аоме, Гуамучиль, Гуасаве и Наволато. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях и отказаться от поездок по нескольким крупным трассам.

Кто такой Эль Чапо Исидро

Фаусто Исидро Меса Флорес — уроженец Гуасаве и руководитель картеля Гуасаве, одной из группировок, возникших после раскола картеля Синалоа. Его прозвище напоминает имя Хоакина Гусмана, знаменитого наркобарона Эль Чапо, однако это разные люди.

По данным El País, Меса Флорес начинал преступную карьеру под руководством Амадо Каррильо Фуэнтеса по прозвищу Повелитель небес — лидера картеля Хуарес, умершего в 1997 году. Позднее он присоединился к семье Бельтран Лейва, которая прежде сотрудничала с Хоакином Гусманом.

После ареста Альфредо Бельтран Лейва в 2008 году союз двух преступных группировок распался, что привело к вооружённому противостоянию в Синалоа. Меса Флорес возглавил организацию «Лос Масатлекос», первоначально действовавшую как вооружённое подразделение картеля Бельтран Лейва. Впоследствии она превратилась в самостоятельный картель Гуасаве.

В 2011 году мексиканские правоохранительные органы связывали Меса Флореса с 32 коррумпированными полицейскими в муниципалитете Аоме и убийством 16 человек, обгоревшие тела которых нашли в грузовиках в Кульякане. В тот период его группировка неоднократно устраивала вооружённые нападения на сотрудников полиции, включая засады на дорогах.

После задержания Эктора Бельтран Лейва в 2014 году Меса Флорес стал действовать менее публично, одновременно укрепляя влияние в северных районах Синалоа. По данным американских и мексиканских властей, его организация занималась производством и поставками метамфетамина и фентанила, незаконной добычей полезных ископаемых, вырубкой лесов и вымогательством денег у фермеров, выращивающих картофель. Группировка также проникла в сферы недвижимости и грузоперевозок.

В последние два года влияние Эль Чапо Исидро выросло на фоне войны между двумя другими группировками картеля Синалоа — сторонниками сыновей Хоакина Гусмана и семьи Исмаэля Самбады, известного как Эль Майо. Пока конкуренты боролись друг с другом, Меса Флорес расширял подконтрольные территории и наркотрафик. В начале 2026 года источники El País в мексиканских силовых структурах утверждали, что его организация экспортирует больше наркотиков, чем остальные группировки региона.

В декабре 2024 года мексиканские военные изъяли в Гуасаве более тонны фентанила — свыше 20 миллионов доз. Это была крупнейшая конфискация этого наркотика в истории Мексики. Американские власти связывали партию с Меса Флоресом.

В феврале 2025 года ФБР включило его в список десяти самых разыскиваемых преступников и объявило вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к его задержанию. В США ему предъявлены обвинения в сговоре с целью поставок кокаина, метамфетамина и героина, а также в использовании оружия при организации наркотрафика.

При этом, согласно данным мексиканского Национального центра планирования, анализа и информации по борьбе с преступностью, с 2011 по 2020 год Меса Флореса задерживали не менее четырёх раз — по подозрениям в организованной преступной деятельности, наркоторговле, незаконном лишении свободы и незаконном ношении оружия. Однако ни одно из задержаний не привело к его длительному заключению. Генеральная прокуратура Мексики ведёт в отношении него не менее 15 расследований.

У наркобарона также были политические связи. El País указывает, что его родственник Элено Флорес занимал должность депутата регионального парламента.

Арест Меса Флореса стал одной из наиболее заметных операций мексиканских силовиков против руководителей наркокартелей. Власти пока не сообщили о числе погибших и пострадавших в столкновениях, последовавших за его задержанием.