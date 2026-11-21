После введения платного доступа к фонтану Треви в Риме туристы стали бросать в него меньше монет. Благотворительная организация Caritas Roma, которая собирает деньги со дна фонтана, сообщила, что с января по сентябрь 2026 года сумма пожертвований сократилась примерно на 200 тысяч евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин могло стать ограждение, ограничивающее доступ к фонтану, пишет The Guardian.

С февраля 2026 года туристы должны платить два евро, чтобы спуститься к бассейну фонтана. Бесплатный доступ сохранили для жителей Рима. Ограждение установили, чтобы сократить скопление людей у одной из главных достопримечательностей города.

До введения ограничений Caritas Roma ежегодно собирала из фонтана более 1,4 млн евро. Организация направляет эти средства на работу продовольственных банков и другие социальные программы.

Директор Caritas Roma Джустино Тринча предположил, что сокращение пожертвований связано с ограничением прямого доступа к воде. Другой возможной причиной называют распространение безналичных платежей: туристы всё реже носят с собой монеты. При этом организация уточнила, что в статистике за 2026 год пока не учтена иностранная валюта, поэтому окончательные потери могут оказаться меньше.

В то же время городские власти получили от продажи билетов 435 194 евро только за первый месяц после введения платы. Деньги предназначены для содержания фонтана Треви и других исторических памятников Рима. В 2025 году фонтан посетили около 4,4 млн туристов.

Согласно популярной традиции, туристы бросают монету через плечо в фонтан Треви, чтобы однажды вернуться в Рим. Обычай получил мировую известность после выхода в 1954 году фильма «Три монеты в фонтане».