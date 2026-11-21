Международные переговоры ООН о разработке юридически обязательного договора, регулирующего применение автономных систем вооружений, завершились безрезультатно 21 ноября. Россия выступила одним из главных противников соглашения и затягивала обсуждение. Об этом сообщает The Guardian.

Переговоры проходили в рамках Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия (CCW). Участники пытались согласовать мандат на разработку международного договора, который установил бы обязательные правила применения автономного оружия — систем, способных выбирать и поражать цели без непосредственного участия человека.

По данным The Guardian, Россия возглавила противодействие соглашению, используя тактику затягивания переговоров. США, которые активно развивают военные технологии искусственного интеллекта, также не хотели брать на себя юридически обязательные ограничения.

Россия выступает против новых международных ограничений на автономное оружие, утверждая, что его применение уже регулируется действующим гуманитарным правом. В начале конференции российская делегация также потребовала ограничить участие представителей Евросоюза и неправительственных организаций, обвинив ЕС в политизации переговоров. Из-за этих требований начало обсуждения было задержано.

При этом Великобритания, Франция, Германия, Южная Корея, Япония и Турция выступали за принятие лишь политически обязывающего документа, не имеющего силы международного договора.

В результате участникам переговоров не удалось согласовать даже мандат на разработку юридически обязательного соглашения. Таким образом, международные правила применения автономных вооружений остаются предметом разногласий между государствами, активно развивающими такие технологии.