Российские операторы мобильной связи с 1 марта 2027 года должны будут предупреждать абонентов о входящих звонках из иностранных телефонных сетей. На экране телефона будет появляться надпись «Иностранный вызов», а при наличии технической возможности — название страны, из которой поступает звонок. Соответствующее постановление правительства РФ обнаружил The Insider.

Новые правила распространяются на звонки из сетей иностранных операторов, сопровождаемые номерами, соответствующими иностранным системам и планам нумерации. Операторы должны передавать абонентам текстовое уведомление «Иностранный вызов» или его вариант латинскими буквами. Длина сообщения не должна превышать 32 символов.

Для абонентов стационарной телефонной связи предусмотрено голосовое предупреждение о международном характере вызова продолжительностью не более трех секунд. Оно будет воспроизводиться в начале соединения с учетом технических возможностей сети и оборудования.

В Минцифры объяснили введение маркировки борьбой с телефонным мошенничеством. По данным ведомства, злоумышленники используют зарубежные номера, которые внешне похожи на российские, чтобы вводить абонентов в заблуждение. Предупреждение должно помочь пользователям распознавать такие звонки.

Маркировка входит в комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством. В рамках второго пакета таких мер также предусмотрена возможность добровольно устанавливать запрет на входящие звонки из иностранных сетей с иностранной нумерацией.

При этом само постановление не предусматривает блокировку звонков или ограничение возможности принимать вызовы из-за рубежа. Оно устанавливает только порядок информирования абонентов.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2033 года.