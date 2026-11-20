Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу вейпов и жидкостей для них. Документ под заглавием «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Санкт-Петербурга» опубликован на сайте правительства города.

Запрет устанавливается с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го для покупателей всех возрастов.

Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект 18 ноября. По данным городского комитета по промышленной политике, в Петербурге работают 615 торговых точек, специализирующихся на вейпах. Кроме того, еще 2,4 тысячи точек продают их наравне с обычными сигаретами.

19 ноября парламенты Татарстана и Астраханской области также одобрили запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.