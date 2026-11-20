Госдума 19 ноября одобрила во втором чтении законопроект, который с 2027 года ограничит право регионов снижать ставки налога по упрощенной системе. Из федерального перечня, в частности, исключили торговлю, строительство, перевозки, общепит, гостиничный бизнес и разработку программного обеспечения. Поправки затронут и льготы, которые регионы уже утвердили на 2027 год. Как минимум в Брянской и Вологодской областях и Башкортостане для части ИТ-бизнеса предусмотрена ставка 1% с доходов. Если законопроект примут в нынешнем виде, при том же варианте упрощенки для этих компаний будет действовать базовая ставка 6%.

Для какого бизнеса сохранят льготы

Перечень на 2026 год охватывает 88 классов экономической деятельности. В редакции второго чтения остался 51 код ОКВЭД из 21 класса. Только восемь классов сохранили целиком. Право снижать налог останется прежде всего для сельского хозяйства, рыболовства и отдельных производств, в том числе выпуска пищевых продуктов, лекарств, мебели и компьютерного оборудования. В новом перечне также нет образования, здравоохранения, рекламы, юридических и бухгалтерских услуг, ремонта автомобилей. Отдельной поправкой регионы сохранят право снижать ставки для социально ориентированных НКО из профильного реестра и религиозных организаций.

Какие льготы регионы уже установили на 2027 год

Брянская областная дума приняла свой закон в конце октября. Он устанавливает на 2027 год ставки в 1% с доходов или 5% с доходов за вычетом расходов для аккредитованных ИТ-компаний, которые получают не менее 70% доходов от профильной деятельности. Закон также предусматривает ставку в 3% с доходов для части строительных компаний. В обоих случаях регион прямо привязал применение льготы к федеральному перечню видов деятельности.

В Вологодской области ставки в 1% и 5% предусмотрены до конца 2027 года для разработчиков программного обеспечения, специалистов по сопровождению компьютерных систем и ряда других ИТ-компаний и ИП. В Башкортостане те же ставки установлены до конца 2027 года для аккредитованных малых и средних ИТ-компаний. В статье 11 федерального законопроекта отдельно указано, что с 1 января уже принятые региональные законы будут действовать только в той части, которая соответствует новому перечню.

Что изменится для торговли

В 2026 году часть интернет-магазинов в Удмуртии может платить 1% с доходов, а в Мордовии для части онлайн-продавцов действует ставка 2%. При одинаковом облагаемом доходе в 10 млн рублей это 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно до вычетов. По базовой ставке 6% налог составит 600 тысяч рублей. Обе региональные льготы установлены на 2026 год. Поправка лишит регионы возможности продлить их для торговли.

Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил поправку борьбой за налоговую базу между регионами. По его словам, регионы привлекают низкими ставками предпринимателей, которые фактически работают в других субъектах. При этом с 2025 года уже действует ограничение для такого переезда. Если бизнес меняет регистрацию на регион с более низкой ставкой УСН, в течение трех лет он рассчитывает налог по ставке прежнего региона.

Российский союз туриндустрии попросил сохранить право регионов снижать налог для гостиниц, санаториев и турфирм. В союзе объяснили, что пониженные ставки позволяют учитывать сезонность бизнеса. Поправка следует за налоговыми изменениями, которые уже сократили порог освобождения от НДС для бизнеса на упрощенке с 60 млн до 20 млн рублей в 2026 году.