Девять стран Восточной Европы планируют построить до 18 новых ядерных реакторов в течение ближайших двадцати лет. Общая стоимость проектов оценивается как минимум в €185 млрд ($207 млрд). Расширение атомной энергетики должно снизить зависимость региона от России, а основным претендентом на контракты становится американская компания Westinghouse, сообщает Bloomberg 20 ноября.

За контракты также борются французская Électricité de France (EDF) и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Однако, по данным агентства, преимущество получает Westinghouse. Одна из причин — стремление восточноевропейских государств укрепить политические и экономические связи с США. В частности, страны от Польши до Болгарии поддерживают более тесные отношения с администрацией Дональда Трампа, чем многие государства Западной Европы, и рассматривают долгосрочное сотрудничество с американскими компаниями как выгодный геополитический выбор.

Польша несколько лет назад официально выбрала Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции. Болгария сотрудничает с компанией по проекту двух реакторов AP1000. Словения и Словакия также готовятся к возможному размещению заказов.

«Когда речь идет о возможности заработать, американцы сделают всё необходимое, чтобы заключить сделку. Я рассчитываю на эту американскую напористость», — заявил специальный представитель правительства Словакии по развитию атомной энергетики Петер Лишка, участвовавший в строительстве всех шести энергоблоков страны.

Большинство проектов пока находятся на стадии планирования. Среди основных препятствий Bloomberg называет нехватку квалифицированных работников, необходимость привлечения значительного финансирования и жесткие сроки строительства, установленные правительствами.

По оценке агентства, новая волна строительства АЭС может существенно ослабить позиции России в атомной энергетике Восточной Европы, где российские технологии и компании традиционно играли значительную роль.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину украинские АЭС зависели от поставок ядерного топлива российской компании «ТВЭЛ». С 2000-х годов Украина постепенно переводила свои реакторы на американское топливо, а после 2022 года этот процесс ускорился. В июне того же года «Энергоатом» и Westinghouse заключили соглашение, предусматривающее поставки топлива для всех действующих украинских АЭС.

Помимо поставок топлива, сотрудничество предусматривает строительство новых атомных энергоблоков. В 2022 году стороны договорились о строительстве в Украине девяти реакторов американской конструкции AP1000. Первые два планируется разместить на Хмельницкой АЭС. Однако проект пока находится на стадии подготовки: строительство всех девяти энергоблоков не началось.

В июле 2025 года «Энергоатом» и Westinghouse также договорились о локализации производства ядерного топлива в Украине с передачей американских технологий и оборудования.