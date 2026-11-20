Экспорт Малайзии в октябре 2026 года вырос на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 239,2 млрд ринггитов ($58 млрд). Это самые высокие темпы роста с апреля 2021 года. Главным фактором стал мировой спрос на полупроводники и технологии искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Департамента статистики Малайзии.

Рост экспорта значительно превысил прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 48,8%. Более половины зарубежных поставок пришлось на электротехническую и электронную продукцию. Экспорт в США вырос на 107,8%, в Китай — на 34,8%.

Положительное сальдо торгового баланса Малайзии достигло 41,8 млрд ринггитов, увеличившись за год на 103,4%. Страна сохраняет профицит внешней торговли 78 месяцев подряд — с мая 2020 года. При этом импорт в октябре вырос на 54,4%.

За первые десять месяцев 2026 года общий объем внешней торговли Малайзии достиг 3,4 трлн ринггитов, превысив показатель за весь 2025 год.

Экономика страны в третьем квартале выросла на 5,5%. Рост поддержали внутреннее потребление, экспорт полупроводников и увеличение инвестиций в центры обработки данных. При этом власти Малайзии оценивают возможные последствия новых американских ограничений на продажу передовых чипов для искусственного интеллекта.