Северная Корея с сентября 2026 года расширяет предприятие по обогащению урана в ядерном комплексе Йонбён. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он назвал происходящее крайне тревожным.

Инспекторы МАГАТЭ уже несколько лет не имеют доступа к северокорейским ядерным объектам. Агентство продолжает наблюдать за ними дистанционно, в том числе с помощью спутниковых снимков.

Как рассказал The Insider эксперт по ядерной программе КНДР Максим Старчак, спутниковые снимки позволяют достаточно точно определить масштабы расширения инфраструктуры, однако оценить производительность новых мощностей и количество установленных центрифуг можно лишь приблизительно.

По словам эксперта, МАГАТЭ также могло сопоставить внутреннюю планировку предприятия, ранее продемонстрированную северокорейскими властями, со спутниковыми снимками объекта. «Без инспекций на месте это все, конечно, экспертные оценки, а не достоверная информация», — подчеркнул Старчак.

Северная Корея последовательно наращивает производство обогащенного урана. По словам Старчака, согласно оценкам лондонских экспертов, за последние пять лет его объемы увеличились в 2,5 раза.

Рост производства потенциально позволяет КНДР накапливать больше материала для создания ядерного оружия. Однако, как отмечает Старчак, достоверно неизвестно, насколько эффективно работают северокорейские предприятия и на какие именно цели направляется произведенный обогащенный уран.

«КНДР не только ядерные ракеты создает, там и военно-морская программа есть, и другие проекты, требующие обогащенный уран», — пояснил эксперт. По его словам, нельзя исключать и ситуацию, при которой Северная Корея эффективно обогащает уран, но производит сравнительно небольшое количество ядерных боезарядов.

Высокообогащенный уран может использоваться для производства ядерного оружия. Пхеньян неоднократно отвергал требования о ядерном разоружении.