Глава Якутии Айсен Николаев и председатель республиканского парламента Алексей Еремеев внесли поправки в Конституцию Якутии. Они предложили отменить запрет избираться главой республики более двух сроков подряд. Николаев победил на выборах в 2018 и 2023 годах. Если поправка вступит в силу, он сможет баллотироваться на третий срок подряд в 2028 году.

Конституционная комиссия Якутии одобрила проект и решила направить его в парламент как совместную инициативу Николаева и Еремеева. Николаев подписал это решение как председатель комиссии. На следующий день он уже как глава республики направил письмо Еремееву с просьбой рассмотреть их совместный проект в первую очередь. Вскоре документ зарегистрировали в Ил Тумэне.

Как отмену ограничения включили в пакет поправок

В сентябре депутаты Павел Петров и Андрей Николаев внесли отдельный законопроект об отмене ограничения в два срока. В середине ноября трое других депутатов предложили закрепить в Конституции, что Якутия состоит из материковой и островной частей, а также уточнить положения о правах граждан и судах. В проекте Николаева и Еремеева обе инициативы вошли в один пакет. Отмена ограничения на переизбрание стала седьмым из восьми пунктов.

В пояснительной записке авторы ссылаются на федеральный закон о публичной власти. В 2021 году Госдума приняла закон, который снял общероссийский запрет на третий срок подряд. Статья 20 закона устанавливает, что глава региона избирается на пять лет. Как пояснил Еремеев, регионы сами решают, сколько сроков подряд можно занимать эту должность. По его словам, ограничение сохранилось в Якутии и аннексированном Севастополе. Якутское отделение КПРФ выступило против отмены лимита, назвав его наличие гарантией сменяемости власти.

Кто будет решать

Для изменения Конституции Якутии нужно не менее двух третей голосов в парламенте — 47 из 70. На выборах в Ил Тумэн в 2023 году «Единая Россия» получила 55 мандатов. За пять дней до регистрации проекта Николаева переизбрали секретарем якутского отделения партии. Еремеев занимает пост его первого заместителя. Перед голосованием в парламенте должны пройти публичные слушания. Если депутаты одобрят поправки, закон направят на подпись Николаеву.