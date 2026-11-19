Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) включит в программу подготовки сотрудников упражнения со взрывчаткой, в том числе подрыв дверей камер, конструкций автозаков и железнодорожных вагонов для перевозки заключенных. Соответствующие изменения содержатся в проекте приказа, который вносит поправки в действующий порядок профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, обнаружил The Insider.

В документе перечислены 11 упражнений со взрывчатыми веществами. Сотрудников будут обучать взрывному вскрытию металлических дверей камер, в том числе разрушению петель и замков. Отдельное упражнение предусматривает подрыв запорных устройств дверей железнодорожных вагонов, предназначенных для перевозки заключенных.

Еще одно задание — проделать с помощью взрывчатки отверстие в крыше автозака для последующего применения специальных средств. Также сотрудники должны научиться пробивать проходы в кирпичных стенах, аналогичных перегородкам между камерами штрафных изоляторов и помещений камерного типа (ШИЗО и ПКТ).

Программа включает и другие упражнения. Например, с помощью взрывчатки сотрудники должны повалить дерево, чтобы остановить автомобиль в определенном месте, разрушить стальной трос, мешающий проезду спецмашины, и проделать проход в оконном проеме для проникновения в здание с использованием штурмового трапа.

Отдельно предусмотрена отработка отвлекающего взрыва при остановке транспортного средства. Кроме того, сотрудники будут учиться уничтожать взрывоопасные предметы на примере макета гранаты и изготавливать зажигательные трубки.

Для каждого упражнения в документе указаны необходимые материалы, оборудование, порядок выполнения и критерии оценки.

К занятиям со взрывчаткой будут допускать только сотрудников, имеющих соответствующее разрешение. Для проведения взрывных работ потребуется действующая единая книжка взрывника. На занятиях должен присутствовать руководитель, отвечающий за безопасность, а место взрыва необходимо оцеплять.

Проект также разрешает при проведении стрельб и взрывных работ сотрудников отделов специального назначения заменять дежурного врача, фельдшера или медсестру сотрудником спецподразделения, прошедшим соответствующую подготовку.

При этом обучение взрывников во ФСИН существовало и раньше. В частности, в 2014 году сотрудники спецподразделений проходили подготовку по обращению со взрывчатыми веществами, подрыву конструкций и обезвреживанию взрывных устройств в учебном центре ФСИН в Мордовии. Нынешний проект закрепляет подробный перечень таких упражнений в общем порядке профессиональной подготовки сотрудников, утвержденном в 2023 году.