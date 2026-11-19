Стоимость авиаперевозок грузов из Китая в Северную Америку достигла $9,25 за килограмм — максимального уровня с июня 2022 года. С начала октября текущего года тарифы выросли на 65% и могут превысить $10 за килограмм в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные логистической платформы Freightos.

По словам руководителя исследовательского отдела Freightos Джуды Левина, рост тарифов связан с высоким спросом на перевозку оборудования для искусственного интеллекта и нехваткой транспортных мощностей. Дополнительную нагрузку создает сезонный рост поставок перед зимними праздниками. Пик стоимости перевозок может наступить в середине декабря.

«Объемы технологических грузов, связанные со строительством дата-центров, стали одним из главных двигателей роста», — отметил Левин. Самолетами обычно перевозят небольшие дорогостоящие компоненты, компьютерное оборудование и потребительскую электронику.

Несмотря на увеличение провозных мощностей на основных маршрутах, средние тарифы на авиаперевозки в 2026 году остаются на 20% выше прошлогодних. Стоимость доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Северную Америку выросла на 30%.

При этом топливо дешевеет. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на которые ссылается Левин, с начала ноября стоимость авиационного топлива снизилась на 11%, а нефти — примерно на 18%. Однако высокий спрос на оборудование для ИИ пока не позволяет авиаперевозчикам существенно снижать тарифы.

По данным IATA, в сентябре объемы авиаперевозок между Азией и Северной Америкой выросли на 17%. Рост на этом направлении продолжается восемь месяцев подряд.

Левин ожидает, что спрос останется высоким при условии сохранения стабильных торговых отношений между США и Китаем. После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп подтвердил договоренность о снижении пошлин на товары общей стоимостью $30 млрд.