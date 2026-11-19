Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений поступать в российские вузы и колледжи. Уже зачисленных иностранных студентов предлагается отчислять, если у них обнаружится такая судимость. При этом МВД сможет разрешать поступление иностранцам, осужденным за рубежом, с учетом обстоятельств их дела. Необходимость исключений авторы объясняют в том числе преследованием иностранцев за поддержку России. The Insider изучил документацию законопроекта.

Ограничения предлагается распространить на иностранцев, осужденных в России или за рубежом за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности и порядка, здоровья населения и общественной нравственности, мира и безопасности человечества, а также за другие тяжкие и особо тяжкие преступления по российскому Уголовному кодексу.

Отсутствие судимости потребуется подтверждать сведениями МВД России и документом компетентного органа страны гражданства или постоянного проживания. Иностранный документ должен быть выдан не ранее чем за шесть месяцев до его представления. Проверку предлагается проводить в том числе перед выдачей приглашения на въезд в Россию для обучения.

Отдельное положение законопроекта позволяет территориальным органам МВД выдавать положительное заключение о возможности приема иностранца, имеющего судимость по приговору зарубежного суда. При принятии решения ведомство должно учитывать мотивы и обстоятельства осуждения, а также характер преступления. Конкретные основания и порядок выдачи таких заключений установит правительство.

В пояснительной записке депутаты объясняют необходимость исключений тем, что иностранные граждане могут подвергаться уголовному преследованию за поддержку России. В качестве примера авторы приводят гражданку Латвии, которую, по их утверждению, в июле 2024 года приговорили к трем годам заключения за демонстрацию российского флага.

При этом сам законопроект не ограничивает право МВД делать исключения только случаями преследования за поддержку России. Решение может приниматься и по другим зарубежным приговорам, подпадающим под предусмотренные законом категории преступлений.

Авторы предлагают ввести новые правила с 1 марта 2027 года. Законопроект № 37401-9 внесен 18 ноября 2026 года и направлен в профильный комитет Госдумы. Первое чтение еще не состоялось.

В пояснительной записке также приводятся данные Минобрнауки: сейчас в российских вузах обучаются более 400 тысяч иностранных студентов из 185 государств. К 2030 году власти планируют увеличить их число до 500 тысяч. Авторы законопроекта считают, что расширение приема иностранных студентов требует дополнительных проверок.