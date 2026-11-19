Жителям России и российским организациям запретили участвовать в европейской программе Erasmus+. Это следует из программного руководства Erasmus на следующий год, опубликованного Еврокомиссией.

Запрет распространяется на всех, кто постоянно проживает в России, независимо от гражданства. Участие для них не предусмотрено в любом статусе.

Также они не смогут претендовать на стипендии Erasmus Mundus Joint Master (EMJM), которые предлагаются студентам магистратуры.

Неясно, касаются ли новые правила уже одобренных стипендий и проектов, на которые выделено финансирование. В документе это не уточняется.

Программа Erasmus+, которая в том числе помогает студентам поехать учиться за границу по обмену, существует порядка тридцати лет. С 2014 по 2021 год в ней приняли участие более 13 тысяч студентов и научных сотрудников из России, отмечает DW.

Еще в мае 2022-го российское Минобрнауки рекомендовало вузам страны воздержаться от сотрудничества в рамках программ Erasmus+. Давить власти начали и на организации, которые помогали студентам с оформлением документов: например, в 2024-м на московскую компанию UniPage, которая занималась именно помощью абитуриентам с поступлением, составили протокол о сотрудничестве с «нежелательной организацией».

В правилах программы до последнего момента не было прописано запрета на участие для проживающих в России.