Жители одной из деревень в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии сообщили о контакте с племенем ава, которое живет в полной изоляции от внешнего мира. Как говорится в заявлении бразильского Министерства по делам коренных народов, представители племени вышли из лесов Амазонии, чтобы вступить в контакт с другими людьми, что случается чрезвычайно редко.

Как пишет The New York Times со ссылкой на бразильских чиновников, представители племени обратились к сотрудникам FUNAI, государственного агентства, которое поддерживает общины коренных народов. Жестами они попросили еды, а именно ямса, и, получив его, ушли обратно в лес.

Организация по защите прав коренных народов Survival International уточнила, что группа включала примерно 20 человек — взрослых и детей. Правозащитники отметили, что особые опасения вызывает здоровье людей ава, поскольку из-за своего образа жизни они не сталкивались с распространенными патогенами и не получали прививок. По словам представителя Survival International, на протяжении десятилетий лесные пожары, незаконная вырубка леса, скотоводство и охота приводили к тому, что коренные народы Амазонии лишались возможности добывать еду привычными способами.