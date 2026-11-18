Депутат Владислав Егоров, комментируя решение, сказал, что у российских чиновников не должно быть «запасных гаваней» за рубежом. По его мнению, представители власти, которые призывают граждан к единству, должны связывать собственное будущее с Россией:

«Но у парламентского большинства, как выяснилось, весьма специфическое понимание "национализации элит". Нам на полном серьезе заявляют, что законопроект нуждается в концептуальной доработке. Разумеется, нуждается. Ведь это поистине титанический труд — написать закон так, чтобы и с высоких трибун пламенно призывать граждан к сплочению, и свои зарубежные активы при этом не потревожить. Видимо, заботиться о благе народа некоторым управленцам гораздо сподручнее, имея в кармане ключи от заграничной недвижимости».

В официальных данных о прохождении законопроекта отражена рекомендация профильного комитета отклонить инициативу.

Зарубежная недвижимость депутатов и их семей

Ранее The Insider выяснил, что как минимум 39 депутатов Госдумы имеют незарегистрированных партнеров, бывших супругов или других близких лиц, с которыми сохраняют фактические семейные отношения. На некоторых из них оформлены дорогостоящие активы, в том числе зарубежная недвижимость.

Например, на имя неофициальной супруги депутата Госдумы от «Единой России» Ризвана Курбанова Лимы Мудуновой за три года были приобретены как минимум семь объектов недвижимости в дубайском комплексе Lamtara Madinat Jumeirah Living. У фактической супруги единоросса Григория Аникеева Ирины Купаревой обнаружились две квартиры площадью 96,6 и 141,7 квадратного метра в дубайском комплексе Serenia Residences The Palm. Самому Аникееву, по опубликованным ранее данным, принадлежит пентхаус в Дубае стоимостью около 2 млрд рублей.

Еще в 2023 году команда Алексея Навального нашла дорогостоящую недвижимость в Дубае как минимум у 13 депутатов Госдумы. Среди них оказался и коммунист Роман Лябихов: шесть квартир были записаны на его 26-летнюю дочь. Общую стоимость обнаруженной у семьи депутата недвижимости расследователи оценили примерно в 500 млн рублей. Имущество совершеннолетних детей и незарегистрированных партнеров не подпадало под ограничения, предусмотренные отклоненным законопроектом.

Запрет пытаются принять на протяжении более десяти лет

Попытки запретить российским чиновникам иметь зарубежную недвижимость предпринимаются с 2014 года. Тогда депутат Валерий Рашкин внес аналогичный законопроект, который более двух лет находился на рассмотрении профильного комитета. В декабре 2016 года комитет рекомендовал его отклонить.

В 2020 году коммунисты пытались закрепить запрет в Конституции в ходе обсуждения поправок. Однако профильный комитет Госдумы не поддержал предложение, сославшись в том числе на наличие у многих чиновников недвижимости в странах СНГ. Новую инициативу КПРФ внесла в 2022 году, но документ вернули авторам.