Прокуратура рекомендовала прекратить дело в отношении сестер Хачатурян, передает РИА «Новости». Их действия признали необходимой самообороной. Расследование в отношении девушек по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна было возобновлено в начале этого года.

В прокуратуре пришли к такому выводу после рассмотрения жалоб адвоката одной из сестер — Марии. На суде прокурор заявил, что сестры действовали исходя из необходимой обороны и на этом основании уголовное дело нужно прекратить.

Следователя в прокуратуре также обвинили в нарушении «разумных сроков уголовного производства». Именно с работой следствия раньше были связаны жалобы стороны защиты:

«Мария находится под мерами пресечения более восьми лет, всё это время она не может пользоваться телефонной связью, интернетом, общаться с родственниками, что явно нарушает ее права. Следователь грубо затягивает срок следствия, какого-либо итогового решения не принимает, дело прокурору не направляет, просто продлевает срок следствия», — цитирует прокурора агентство.

Как ранее отмечала сторона защиты девушек, решение о прекращении уголовного преследования (или обвинительное заключение) должно быть принято до конца года.



Следственный комитет возобновил расследование дела сестер Хачатурян в конце января этого года. Дело возобновили, чтобы определить, действовали ли сестры в пределах допустимой самообороны или это было именно убийство.

Расследование дела об убийстве ранее было приостановлено и в отдельное производство выделили дело о насилии со стороны Хачатуряна в отношении своих дочерей. Весной 2025 года суд посмертно признал его виновным в причинении им телесных повреждений, сексуализированном насилии и распространении порнографии. Следователи установили сразу несколько подобных эпизодов с 2014 года.

Михаил Хачатурян был убит в 2018 году. Его тело нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе вечером 27 июля. Следствие позднее установило, что три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария — нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Девушки, которым на тот момент было 17, 18 и 19 лет, признали свою вину и рассказали о насилии со стороны отца.