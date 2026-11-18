Космический зонд Voyager 1 18 ноября преодолеет рубеж, которого ранее не достигал ни один космический объект, созданный человеком. Как сообщает NASA, аппарат удалится от Земли на расстояние одного светового дня (25,9 млрд км). Таким образом, теперь сигнал, посылаемый к Voyager 1 с Земли, будет идти до него 24 часа. Столько же времени потребуется, чтобы получить ответ.

NASA предложила всем любителям космонавтики отметить это событие и отправить в небо световые сигналы азбукой Морзе. Агентство напоминает, что на борту Voyager 1 есть пластинка, на которой записаны музыка, звуки Земли и послания от человечества. Кроме того, там есть запись, сделанная азбукой Морзе: Ad astra per aspera (лат. «Через тернии к звездам»).

Зонд был запущен 5 сентября 1977 года для исследования Юпитера и Сатурна. Таким образом, в следующем году миссия отметит свое 50-летие. В августе 2012 года аппарат вышел в межзвездное пространство и продолжает собирать данные.

Примечательно, что другой зонд того же типа, Voyager 2, запущенный чуть раньше (20 августа 1977 года), по расчетам сможет достичь рубежа в один световой день от Земли только в 2035 году. Причина в том, что аппараты двигались по разным маршрутам.