Оренбургский областной суд приостановил уголовное дело в отношении 22-летнего Павла Рахманова, обвиняемого в истязании и убийстве полуторагодовалого пасынка. Мужчина заключил контракт с Минобороны России и 17 ноября должен отправиться на войну против Украины. Об этом сообщает издание «Урал56».

Рахманова обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью из хулиганских побуждений (пункты «в», «д», «и» части 2 статьи 105 УК РФ) и истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ). По совокупности обвинений ему грозило вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщает издание, в суд поступили документы из пункта отбора на военную службу, подтверждающие заключение контракта с Минобороны. Рахманов заявил, что подписал контракт добровольно, и попросил приостановить рассмотрение дела. Его адвокат поддержала ходатайство, государственный обвинитель не возражала.

Суд удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора, приостановил производство по уголовному делу и отменил меру пресечения в виде заключения под стражу. Рахманова постановили освободить из-под стражи при передаче представителю Минобороны. Приостановление дела не означает прекращения уголовного преследования или оправдания обвиняемого.

По версии следствия, в ночь на 6 января 2026 года Рахманов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился из-за плача ребенка, которому был один год и восемь месяцев. Он нанес мальчику не менее 30 ударов, после чего утопил его в наполненной водой ванне. Следствие также считает, что до убийства мужчина систематически избивал ребенка, лишал его еды и оставлял зимой в одном подгузнике на полу неотапливаемой веранды.

После задержания Рахманов первоначально признался в убийстве, однако впоследствии отказался от своих показаний и обвинил в произошедшем мать ребенка. В суде он не признал вину по предъявленным обвинениям.

Ранее Рахманова дважды судили за кражи, в том числе приговаривали к лишению свободы. Против матери погибшего ребенка также возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением. В апреле суд назначил ей 400 часов обязательных работ. Двоих оставшихся детей из семьи изъяли и поместили в детский дом.