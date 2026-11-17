Картографические сервисы Google Maps и Bing Maps позволяют определить расположение штабов, жилых корпусов и других объектов на американских военных базах на Ближнем Востоке, которые подвергались иранским атакам. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Исследователи обнаружили, что на Google Maps обозначены не только общедоступные объекты — столовые, рестораны и спортзалы, — но и здания штабов, помещения, где проживают пилоты американских ВВС, а также офисы высокопоставленных военнослужащих. Пользователи публикуют фотографии и видео изнутри этих зданий, а также отзывы, позволяющие получить представление о том, когда там находится больше всего людей.

В частности, Bellingcat сопоставил обозначенное на Google Maps здание главного штаба американского военного лагеря Camp Buehring в Кувейте со спутниковым снимком того же здания после разрушения, опубликованным иранским агентством Tasnim.

По словам исследователя Bellingcat Себастьяна Вандермирша, подобная информация позволяет составить так называемый pattern of life — картину повседневной активности военнослужащих. Зная, где люди спят, едят и проводят свободное время, а также в какие часы они обычно находятся в определенных зданиях, противник может использовать эти сведения при выборе целей для ударов.

Вандермирш отметил, что Иран атаковал не только военную технику и инфраструктуру, но и относительно незащищенные объекты, в том числе жилые корпуса и спортзалы. При этом исследователи не утверждают, что иранские военные использовали именно Google Maps для наведения ракет. По их оценке, выбор целей мог основываться на сочетании разных разведывательных источников, включая спутниковые снимки высокого разрешения.

Bellingcat также обратил внимание на информацию, которую американские военнослужащие раскрывают через спортивные приложения. Вандермирш сослался на расследование Sky News, согласно которому военные на базе в Иордании продолжали публиковать маршруты пробежек в Strava даже после начала войны. Маршруты начинались и заканчивались возле казарм, по которым впоследствии был нанесен удар.

Исследователи направили запросы Google и американским военным, однако не получили ответов. Microsoft, которой принадлежит Bing Maps, сообщила Bellingcat, что может удалять сведения об объектах или размывать спутниковые изображения по запросам правительств.

В Bellingcat отмечают, что некоторые чувствительные объекты в других странах, например тюрьмы в Бельгии, скрыты на онлайн-картах, тогда как многие американские военные базы на Ближнем Востоке остаются подробно обозначенными. По мнению опрошенных расследователями военных экспертов, открытая публикация сведений о назначении зданий и повседневной активности военнослужащих создает дополнительные риски для их безопасности.