Журналисты ProPublica и The Marshall Project насчитали с 2021 года больше 185 случаев, когда сотрудников федеральных женских тюрем США обвиняли в сексуальном насилии над заключенными. Обвинения касаются более чем 96 человек в 16 учреждениях. Арестованы или осуждены из них лишь 19. Насилие, домогательства или другие нарушения такого рода журналисты нашли в большинстве из 27 тюрем, где сейчас содержатся женщины.

Судебные документы показывают, что сотрудники лишали женщин еды и медицинской помощи, а за отказ угрожали карцером. Больше 25 пострадавших заявили, что их изнасиловали сотрудники, на которых раньше уже жаловались. Охранник тюрьмы в Алисвилле (штат Алабама) Феликс Уайлдер, по данным суда и рассказам женщин, надругался как минимум над 18 заключенными. Обвинение ему предъявили по семи эпизодам, вину он не признаёт.

В 2021 году, после скандала в калифорнийской тюрьме Дублин, власти обещали реформировать систему. Однако больше десятка нынешних и бывших сотрудников тюремной системы рассказали журналистам, что заметных улучшений не увидели. Конгресс так и не выделил денег на новый независимый надзорный орган. Бывшая руководительница отдела Бюро тюрем по работе с женщинами-заключенными Аликс Маклирен сказала, что «ничего по-настоящему не изменилось».

Представитель Бюро тюрем Рэндили Джамуссо заявила, что ведомство придерживается «нулевой терпимости» к сексуальному насилию. При этом журналисты отмечают, что из обновленных правил ведомства исчезло всякое упоминание трансгендерных и интерсекс-людей, хотя федеральный закон считает их особо уязвимыми. Профсоюз сотрудников тюрем назвал насилие «совершенно неприемлемым» и объяснил его «нехваткой персонала».

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил содержать трансгендерных женщин в женских тюрьмах. Правозащитники предупреждали, что указ приведет к изнасилованиям и нападениям.