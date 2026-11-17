Правительство предложило списывать долги до 10 млн рублей проходящим процедуру банкротства россиянам, которые подписали в это время контракт на участие в войне в Украине. Соответствующий законопроект во вторник, 17 ноября, зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает прекращать процедуру банкротства должников, которые заключат контракт с Минобороны. Под действие этой нормы попадут дела о банкротстве и внесудебные процедуры, которые начались до 1 ноября 2026 года.

Уточняется при этом и другой критерий — распространится норма только на тех, кто подписал контракт после вступления статьи в силу. Сейчас инициативу только внесли на рассмотрение в Госдуму.

С подписавших контракт спишут долги, если общая сумма требований кредиторов не будет превышать 10 млн рублей. От обязательств также смогут освободиться супруга военнослужащего или поручитель.

Граждане, подавшие документы на процедуру банкротства, а затем подписавшие контракт, смогут обратиться в суд с ходатайством, чтобы их дело о банкротстве рассматривали по новым критериям. Если суд это ходатайство удовлетворит, то имущество на сумму до 10 млн рублей исключат из так называемой конкурсной массы — перечня того имущества, что при банкротстве изымается и продается с торгов. В конкурсную массу и так не могут входить, например, единственное жилье и предметы первой необходимости. Учитываться будет всё сверх того, что запрещается изымать по закону.

Обязательства по выплатам типа алиментов и возмещения морального ущерба законопроект не отменяет.

С 2024 года в России действует также особая процедура списания долгов для должников по кредитам — участников войны. Принятый тогда закон позволяет списывать долги по банковским кредитам участникам войны в Украине и их женам — также до 10 млн рублей. Теперь такая же схема распространится и на списание долгов при процедуре банкротства.

В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют инициативу необходимостью «реализации мер особой поддержки» для заключивших контракт.