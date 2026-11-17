Родитель, который платит алименты на ребенка и при этом имеет сверхдоходы, вправе добиваться снижения выплат ниже предусмотренной законом доли от своего заработка, в том числе установить их в твердой сумме. Такое решение вынес Конституционный суд России, рассмотрев жалобу российского футболиста, вратаря французского клуба ПСЖ Матвея Сафонова.

Как следует из постановления суда, он проверял п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ, согласно которому алименты на одного несовершеннолетнего ребенка должны составлять одну четверть (25%) от заработка или иного дохода родителя.

«Обжалуемая норма по существу воспроизводит еще советское регулирование. При однородном уровне доходов долевой способ расчета алиментов позволяет гарантировать стабильный уровень содержания ребенка без необходимости доказывать в каждом деле конкретный объем его потребностей. Однако в современных условиях, характеризующихся существенными различиями в материальном положении разных групп населения, взыскание алиментов должно учитывать нетипичные по объему доходы».

Суд поясняет, что при наличии сверхдохода предусмотренная четверть от него превышает реальные потребности ребенка:

«При недобросовестности родителя, получающего в распоряжение эти выплаты, такой подход может вести к нецелевому использованию алиментов и улучшению им собственного финансового положения за счет средств, предназначенных ребенку. Кроме того, данный подход может применяться как своеобразная кара для плательщика при конфликтных отношениях бывших супругов. Практика подавляющего большинства государств показывает, что алименты не предполагают участия в роскоши родителей, не служат обогащению второго родителя и что даже при очень высоком доходе родителей потребности их несовершеннолетнего ребенка имеют пределы».

При установлении размера алиментов суд должен учитывать потребности конкретного ребенка, исходя из его возраста, состояния здоровья и так далее.

«Законодатель относит доходы больше 200 тысяч рублей в месяц к высоким и подлежащим налогообложению по повышенным ставкам. Соответственно, размер алиментов, существенно превышающий эту сумму (во всяком случае, 300 тысяч рублей), должен рассматриваться судами как достаточный для удовлетворения потребностей несовершеннолетнего ребенка».

Таким образом, Конституционный суд постановил, что дело Сафонова подлежит пересмотру.

В январе 2024 года Никулинский районный суд города Москвы взыскал с Матвея Сафонова, который в то время играл в ФК «Краснодар» и в сборной России, алименты в пользу дочери, которая живет с его бывшей женой, в размере 25% заработка. Футболист просил установить алименты в твердой сумме (300 тысяч рублей), однако суд отказал и в дальнейшем суды вышестоящих инстанций подтвердили это решение. В «Краснодаре» голкипер получал до 12 млн рублей в месяц. В жалобе указывалось, что с конца 2021 года по 2023 год Сафонов перечислил бывшей жене в общей сложности порядка 9 млн рублей (по 250–500 тысяч рублей в месяц), но она все равно подала на него в суд.

В июне того же года Сафонов подписал контракт с парижским клубом ПСЖ, но не смог сразу уехать во Францию, поскольку из-за долга по алиментам ему закрыли выезд из России. По данным на 2026 год, Сафонов в ПСЖ зарабатывает €250 тысяч в месяц до вычета налогов. В составе парижского клуба 27-летний спортсмен дважды выиграл Лигу чемпионов УЭФА.